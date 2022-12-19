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【專訪】陶冬：美聯儲裹挾全球貨幣政策（有片）

19/12/2022

　　全球通脹見頂似八九不離十，但高息世界何時重回低息，卻存在很大的不確定性。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，美聯儲裹挾了全球貨幣政策，美國生病，全世界吃藥。

 

　　他表示，在連續四次75點加息之後，聯儲在12月會議選擇加息50點，Fed Pivot交易（聯儲重新設定）兌現；隨後歐洲央行、英格蘭銀行也跟隨放慢加息腳步，聯儲可謂所有政策重新設定之母。而在此之前，聯儲9個月暴力加息425點，亦逼迫其他國家央行跟隨，甚至到後來連加息幅度也趨向一致。

 

　　他續稱，儘管各國經濟環境不同，經濟所處周期不同，但大家都必須跟著美國轉。有國家在這個加息周期的初期試過不跟隨聯儲加息，很快匯率就大幅貶值，能源、糧食和其他進口產品在本國的價格愈來愈高。

 

　　陶博認為，現時全球通脹已經見頂，但回落幅度及速度都存在很大不確定性。以美國爲例，生活成本上升已經融入到通脹預期中，已經製造出工資與物價的連環上漲，聯儲控制起來會很困難。他預期，美國在2023年減息的機會不大，而聯儲不減息，多數其它國家也減不了息。借用美國前財長的一句名言，「我們的美元，你們的問題。」

 

 

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