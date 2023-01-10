【專訪】陶冬：負利率退場 未來勢重來（有片）

2022年底，日本銀行意外宣布放寬10年期國債孳息率上限至0.5厘，一度刺激2年期國債孳息重返正數，全球負利率時代告一段落。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，當下一個衰退周期開始的時候，或者市場出現意外暴跌的時候，下一場QE，更大規模的QE就會堂而皇之粉墨登場，到時候零利率環境也可能再現。



他表示，過去十幾年，我們經歷了一個史無前例的零利率時代。到2020年後期，新冠疫情令全球範圍內有24個國家爆出負利率，最高時候總資產規模達到18.4萬億美元，催生出人類歷史上的一段奇景，資金成本超級便宜，流動性氾濫。



2021年開始，通脹逐漸升溫，並帶起了物價上漲的預期。美聯儲2022年總共加息425點，是上世紀七十年代以來所沒有見到過的利率動作；歐洲央行去年下半年以來加息200點，也是歐元區成立後所沒有見過的利率動作；日本央行去年底亦突然將利率干預目標區間從正負0.25%調至正負0.5%，雖然幅度不大，卻讓資金感受到日本政策即將改變，日債的收益率曲線全線上浮，日本也退出了負利率時代。



財策不改弦易轍 幣策正常化走不遠



但陶博認為，負利率未來仍會捲土重來，因貨幣政策正常化、貨幣環境正常化得以持久的前提是財政政策正常化、財政赤字正常化。儘管央行在政策利率上做了很多，各主要國家在削減財政赤字上卻是三心兩意。財政政策不改弦易轍，貨幣政策正常化是走不遠的。英國卓慧思政府因為赤字財政而導致債市暴跌，就是一個很好的例子。

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