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【陶冬專訪】布雷納德任白宮最高經濟顧問的啟示（有片）

20/02/2023

　　美國總統拜登宣布，任命聯儲副主席布雷納德為白宮最高經濟顧問。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，此意味拜登已開啟中期選舉後的人事調動，以及準備修改現行的經濟政策。


　　他指出，美國正在經歷一場非典型的經濟下行周期，通脹高企、就業熾熱、消費信心滑落、金融市場低迷同時存在，需要有頂級經濟學家設計經濟政策、協調各種關係。特別是通脹環境和國會掌控上，令拜登政府需要調整過去兩年的超激進財政刺激立場，並未雨綢繆轉弱只是時間問題的就業。


布雷納德可為拜登提供很好政策設計


　　布雷納德曾在克林頓政府任職，亦曾在奧巴馬政府擔任副財長，加上八年聯儲政策委員、一年聯儲副主席的經歷。她是一位「鴿派」人物，對就業、增長的關注，多過對通脹的關注。陶博形容她的履歷十分雄厚，還富有實戰經驗，應該可以為拜登政府提供很好的政策設計。更深層次的考量是，拜登有可能提名布雷納德接替耶倫成為他第二任期的美國財政部長。不過，這樣做的前提，是拜登能夠贏取下一場總統選舉。


　　陶博最後特別提到，布雷納德的丈夫是現任美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell），在拜登上任第一天就獲得任命，並在白宮被戲稱為「亞洲沙皇」。

 

 

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