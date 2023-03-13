【兩會焦點－專訪】中石化中原油田張慶生：大力發展氫能一體化

今年的政府工作報告指出，加快建設新型能源體系。作為碳達峰、碳中和實施的主力軍，「氫能」成為今年兩會的熱詞。全國人大代表，中國石化中原石油勘探局有限公司執行董事、黨委書記張慶生接受《經濟通通訊社》專訪時表示，中國石化將聚焦氫能交通和綠氫煉化兩大領域，大力發展氫能一體化業務，引領氫能產業鏈高質量發展，進一步推動氫能科技革命性突破，引領氫能產業鏈創新鏈深入融合發展。

張慶生表示，中國石化將聚焦氫能交通和綠氫煉化兩大領域，大力發展氫能一體化業務。(受訪者提供)



2022年3月23日，國家發改委、國家能源局發布了《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》，明確了氫能在中國能源綠色低碳轉型中的戰略定位，張慶生表示，中國石化於2022年9月發布實施氫能中長期發展戰略，加快打造中國第一氫能公司，遠期力爭成為世界領先氫能公司的發展目標。



推進加氫站網絡布局 規劃到2025年建成加氫能力每年12萬噸左右



目前氫能產業已開始形成「制、儲、運、用」四大環節，氫能的利用方式逐漸多元化。上游制取環節，目前主要有化石能源制氫、工業副產氫和電解水制氫等方式；中游儲運環節存在氣態、液態、固態等方式，加氫站等基礎設施建設也是重要部分；下游應用環節，當前氫能主要應用在工業領域，未來有望擴展為交通、工業、建築、儲能等多領域。



張慶生表示，公司將加強產業培育。積極穩妥推進加氫站網絡布局，規劃到2025年建成加氫能力每年12萬噸左右；在現有煉化、煤化工制氫基礎上，大力發展可再生電力制氫，進一步擴大清潔綠色氫氣生產利用規模，逐步在煉化領域替代化石原料制氫，推動工業領域深度脫碳；積極聯合優勢資源，推動建立產業鏈數據庫和信息共享機制，為氫能產業發展提供數據支撐。



張慶生建議，聯合各政府產業基金、金融機構以及產業鏈上下游重點企業，共同發起設立氫能產業創新發展平台，支撐構建產業鏈完整、分工協作、共同發展的新興產業生態體系。圍繞氫能和燃料電池汽車產業，與主要能源企業深化互利合作，戰略投資產業鏈頭部企業，共同謀劃攜手打造氫能應用現代產業鏈。

張慶生表示，公司將加強產業培育。積極穩妥推進加氫站網絡布局，規劃到2025年建成加氫能力每年12萬噸左右。(受訪者提供)



此外，要加大技術攻關力度，積極參與產業標準體系制定，推動技術創新與標準融合發展。聚焦產業鏈薄弱環節，構築以骨幹企業為牽引、高校院所聯合攻關的創新聯合體，引導搭建國家級創新平台，著力構建高效協作創新網絡。



綠氫清潔可持續唯成本高 建議出台減稅補貼政策政策



氫能主要可分為灰氫和綠氫，灰氫是指通過化石燃料如煤炭、石油、天然氣等燃燒產生的氫氣，在生產過程中會有二氧化碳等排放。綠氫是指通過使用再生能源如太陽能、風能、核能等製造的氫氣，生產綠氫的過程中基本沒有碳排放。張慶生指出，「目前氫能主要來源仍是灰氫，生產成本上相較綠氫具有優勢，但化石能源儲量有限，且制氫過程仍存在碳排放問題；工業副產制氫產量有限且供應輻射路程短。」長遠來看，電解水制氫易與可再生能源結合，規模潛力更大，更加清潔可持續，是最有潛力的綠氫供應方式，需要專門就綠氫出台針對性的扶持政策。

張慶生建議國家統籌規劃氫能產業建設，提高氫能在能源消費結構中的比重，構建清潔化、低碳化、低成本的多元制氫體系。(受訪者提供)



張慶生認為，鼓勵發展可再生能源制氫，進一步加大對綠氫製備產業的扶持力度，加強綠氫產業在氫能規劃中作為主要發展方向的戰略地位。嚴格審查氫源，出台專門針對綠氫產業的減稅補貼政策，如減免綠氫製備和使用綠氫企業的各項稅費、氫燃料電池汽車免收高速過路費等政策；針對綠氫製取裝備關鍵技術、材料研究和科技成果產業化應用設立科技專項，加大專項資金投入，降低綠氫成本，提升綠氫應用佔比。



建議做好區域規劃 避免低水平重複建設



對於加強推動綠氫在各領域應用的應用，張慶生建議，首先是做好區域規劃，防止重複建設。建議國家統籌規劃氫能產業建設，提高氫能在能源消費結構中的比重，構建清潔化、低碳化、低成本的多元制氫體系。同時結合全國各地企業、科研機構等自身優勢和短板，因地制宜、因情施策，合理布局氫能制備、儲運、加注、應用等產業鏈相關項目，穩慎有序推進項目建設，避免低水平重複建設。



他又指出，可依托中國石化等氫能各領域龍頭企業，推動綠氫在化工、冶金、交通等多領域的廣泛應用和快速發展，圍繞構建全鏈條、全過程的綠氫應用生態，支持一批基礎好的綠氫應用場景，加強研發上下游配合與新技術集成，打造形成一批可複制可推廣的標桿應用場景，加快形成有效的氫能產業發展商業化路徑。

撰文:濟通通訊社駐京記者黃燕明、記者吳迪北京專電

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