  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：現代銀行倒閉中很多和人性有關（有片）

03/04/2023

　　為防範銀行擠提，美國設立了聯邦儲備局，作為銀行流動性的最後提供人。但是，銀行倒閉並沒有因此消失。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就稱，監管其實也是人，現代銀行倒閉中很多和人性有關。

 

監管者也是人，也有利益考量

 

　　各國加強監管，但是在制止新的銀行危機上，效果並不理想。首先，監管者使用的是倒後鏡，針對過往的漏洞亡羊補牢，但是金融創新往往走在監管的前面。第二，在利潤誘惑和信息不對稱下，總有銀行鋌而走險。最後，監管者也是人，也有利益考量。

 

　　美聯儲上演了「鴿派加息」的一幕，一方面再次加息，另一方面選擇在前瞻性指引和記者會上暗示加息周期接近了尾聲。針對銀行業流動性壓力，鮑威爾只是說會密切注視其發展，更拋出「信貸條件緊縮相當於加息」的論調。

 

　　他解釋，聯儲面臨兩難境地，通脹高企和中小銀行不穩同時出現，兩者所要求的貨幣環境是相反的。聯儲決定將重點放在物價上，聚焦在它明文規定的責任上。至於防範金融風險，那是財政部、聯儲和FDIC的共同職責，它並不負有全責。

 

大批資金流出美國中小銀行

 

　　他續指，短短時間內有超過1.5萬億美元流出美國中小銀行，這已經不再是個別事件了。過去大家覺得把錢存銀行保險，所以願意接受0.5%的利息，而對4%收益率的貨幣基金視而不見。如今發現銀行也不保險，於是爆發了儲蓄搬家，貨幣基金3月以來淨資產暴漲，基本上來自出走的中小銀行儲蓄。

 

　　中小銀行少了儲蓄，做生意賺錢的工具就少了，利潤自然下來了。美國財長耶倫稱之為「結構性風險」，但是3家金融監管部門卻有相互推搪的傾向，不願意冒政治風險而採取預防性措施。

 

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.940

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

98.300

異動股

03690

美團－Ｗ

139.700

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.940
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 57.650
  • 01128 永利澳門
  • 8.400
股份推介
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 168.700
  • 目標︰$205.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.980
  • 目標︰--
  • 01346 利華控股集團
  • 0.710
  • 目標︰$0.85
  • 00005 滙豐控股
  • 53.550
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.470
  • 目標︰$0.51
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.400
  • 00700 騰訊控股
  • 387.600
  • 02333 長城汽車
  • 9.420
  • 00001 長和
  • 49.100
  • 00941 中國移動
  • 64.750
報章貼士
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.700
  • 目標︰$164.00
  • 00123 越秀地產
  • 11.960
  • 目標︰$13.00
  • 09633 農夫山泉
  • 45.000
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/04/2023 14:38  《異動股》中芯(981)曾升逾一成冠藍籌，網信辦審查美光

03/04/2023 12:07  恒指半日低收120點報20279，中海外升7%，金沙升逾5%

03/04/2023 09:53  【聚焦數據】3月財新中國製造業PMI回落至50，復甦勢頭放緩

03/04/2023 09:33  《異動股》三桶油齊高開逾3%，油組突發每日減產100萬桶

03/04/2023 09:23  【俄烏開戰】加入北約未能換取民意支持，芬蘭女總理馬林輸掉大選

03/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６９億元，買騰訊沽美團

03/04/2023 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛升領展至買入，贛鋒天齊遭多行削目標價

31/03/2023 17:12  《嚟緊炒Ｄ乜》小米憧憬智能電動車業務前景俏，中線目標１９銀

03/04/2023 11:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，一周拆息跌至２﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

非優先組別須自費打疫苗，林永和料人數不多安排合理
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：現代銀行倒閉中很多和人性有關（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

內房銷售有起色　惟普遍績差遭大行降目標　往後應如何部署？
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

中大研究藥物組合療法治肝病！乙肝康復者併發症機率減，但肝癌風險未降，邊類人需長期監測？
人氣文章

足球俱樂部．主教練

拜仁機關算盡，杜曹歐聯破曼城；曼城英超主攻，利物浦作客失分
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】復甦勢頭續強勁　PMI一指標藏暗湧
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

不一樣的京都：入住美山町茅草屋，品嘗鄉土料理，來一趟洗滌心靈之旅
人氣文章

Fashion

Bottega Veneta、LOEWE、Gucci都有！5款中性名牌手袋推薦！一個手袋兩份用，凸顯比情侶裝更低調的甜蜜！
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

為何國際藝術機構都想進駐香港？想提升藝術市場的地位，還需要做甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新冠陰謀論成真？
人氣文章
寒濕傷陽氣？濕性傷脾胃、濕重會水腫！陽氣虛令免疫力下降？中醫針刺、艾灸極速處理
人氣文章
來一趟聲療之旅！Calming Spot頌缽體驗5月登陸香港：以音頻共振療癒身心，找回片刻寧靜
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 14:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 14:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 14:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/04/2023 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞03/04/2023
非優先組別須自費打疫苗，林永和料人數不多安排合理
人氣文章專訪03/04/2023
【專訪】陶冬：現代銀行倒閉中很多和人性有關（有片）
人氣文章國際動態03/04/2023
麥當勞本周暫時關閉美國辦公室，以便重組及大裁員
人氣文章財經熱話03/04/2023
內房銷售有起色　惟普遍績差遭大行降目標　往後應如何部署？
人氣文章財經熱話03/04/2023
《午市前瞻》消息炒完恒指或回試20天線 中海油區間上落宜短炒
人氣文章中國故事03/04/2023
日本外相林芳正訪華，與李強、王毅、秦剛先後會面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金