【專訪】陶冬：現代銀行倒閉中很多和人性有關（有片）

為防範銀行擠提，美國設立了聯邦儲備局，作為銀行流動性的最後提供人。但是，銀行倒閉並沒有因此消失。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就稱，監管其實也是人，現代銀行倒閉中很多和人性有關。

監管者也是人，也有利益考量

各國加強監管，但是在制止新的銀行危機上，效果並不理想。首先，監管者使用的是倒後鏡，針對過往的漏洞亡羊補牢，但是金融創新往往走在監管的前面。第二，在利潤誘惑和信息不對稱下，總有銀行鋌而走險。最後，監管者也是人，也有利益考量。

美聯儲上演了「鴿派加息」的一幕，一方面再次加息，另一方面選擇在前瞻性指引和記者會上暗示加息周期接近了尾聲。針對銀行業流動性壓力，鮑威爾只是說會密切注視其發展，更拋出「信貸條件緊縮相當於加息」的論調。

他解釋，聯儲面臨兩難境地，通脹高企和中小銀行不穩同時出現，兩者所要求的貨幣環境是相反的。聯儲決定將重點放在物價上，聚焦在它明文規定的責任上。至於防範金融風險，那是財政部、聯儲和FDIC的共同職責，它並不負有全責。

大批資金流出美國中小銀行

他續指，短短時間內有超過1.5萬億美元流出美國中小銀行，這已經不再是個別事件了。過去大家覺得把錢存銀行保險，所以願意接受0.5%的利息，而對4%收益率的貨幣基金視而不見。如今發現銀行也不保險，於是爆發了儲蓄搬家，貨幣基金3月以來淨資產暴漲，基本上來自出走的中小銀行儲蓄。

中小銀行少了儲蓄，做生意賺錢的工具就少了，利潤自然下來了。美國財長耶倫稱之為「結構性風險」，但是3家金融監管部門卻有相互推搪的傾向，不願意冒政治風險而採取預防性措施。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名