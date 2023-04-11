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【專訪】陶冬：日本埋下的三萬億美元大坑（有片）

11/04/2023

　　瑞信亞太區財富管埋部大中華區副主席陶冬博士形容4月8日，是日本銀行一個大日子，央行總裁換人；對於全世界的金融市場，可能也是大日子，一個3.6萬億美元的大坑隨時可能埋人。

 

　　陶博在接受《經濟通通訊社》專訪時說日本銀行，是零利率政策和量化寬鬆政策的鼻祖，從上世紀九十年代就開始玩這個遊戲了。2013年上任的行長黑田東彥，更把QE玩出了花樣。

 

　　黑田任內十年，日本央行總共買了465萬億日圓的日本國債，相當於3.6萬億美元。比英國、法國的GDP還要多。所以日本央行在國債市場的干預規模是巨大的，甚至可以說是史無前例的。

 

　　黑田東彥作為央行行長的時代已經落下帷幕，植田和男登場。這是日本央行歷史上，第一位從學術界提拔上來的央行行長。這樣做的目的很明確，就是要和過去作出切割，處理過去幾年積聚下來的巨大風險。央行手頭攥著接近GDP80%的國債，國內外投機客也已經累積了龐大的沽空盤，包括各種各樣的衍生產品。

 

　　新行長植田除了改變政策，已經別無選擇。改變這個世界上出現最早、持續最久和規模最大的超寬鬆貨幣政策。植田暗示改變政策需要時間和耐心，《彭博社》的調查顯示，41%的經濟學家認為他會在今年6月調整收益率曲線管理政策。日本經濟新聞的調查則顯示70%的經濟學家相信第三季度結束前他會調整收益率曲線管理政策，30%認為日本明年可能加息。

 

　　日本央行調整貨幣政策，會帶來三個市場後果。首先，日本利率上升勢必讓大量持有日本國債的本國銀行和其他金融機構出現浮虧，甚至賬面大幅虧損。美國聯儲暴力加息觸發中小銀行爆雷，已經發生，是前車之鑑。日本的中小銀行的資本狀況不比美國好，所以前一段時間這些銀行的風險被市場拿出來審視。

 

　　其次，日本是全世界最大的單一國債買家。日本每年有大量的貿易盈餘，但是國內卻處在長期零利率、負利率狀態，所以大量資金滯留海外尋求投資回報。

 

　　第三，日本以利率低廉穩定、匯率穩中走低著名，所以成為世界上主要的套利交易的借貸貨幣。隨著歐洲加入加息戰團，日圓更是唯一可以做套利交易的資金來源。如果日本銀行的政策改變過於突然或猛烈，這將觸發套利交易崩盤，給全世界風險資產市場帶來震蕩。

 

　　過去14年全球金融市場的秩序和動能，主要來自於G3QE，也就是美國、歐洲和日本的極度寬鬆的貨幣政策。美國和歐洲央行已經改變政策了，導致了去年史無前例的債券崩盤和罕見的股市暴跌。陶博說:「現在輪到日本央行登場了。」

 

 

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