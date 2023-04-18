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【專訪】陶冬：12年前美國債務違約　今年會否重現？（有片）

18/04/2023

　　美國五年期國債的信用違約掉期大幅上升，以歐元計價的CDS升到43點，市場開始警惕美國政府無法按時償付債務。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就稱，民主、共和兩黨就債務上限的對峙跟2011年很相似，12年前美國有過一次債務違約，看看今年會不會有第二次。

 

　　他指，美國政府和美聯儲控制著印鈔機，全世界又願意接受美元，「山姆大叔」理論上是不會破產的，但「零風險資產」看來風險來了，主因發債數量受到國會的制約。去年中期選舉後，共和黨控制了眾議院多數席位，在民主黨和共和黨黨爭愈來愈激烈的情況下，上調債務上限成為一個巨大的難題。

 

驢象對抗拖累短債拍賣

 

　　他預計，現時31.4萬億美元的上限天花板，不排除政府通過減少開支支撐到9月份，但是如果還沒有國會授權，美國政府就要停擺了，也無法支付到期債券，構成債務違約。執政的民主黨和在野的共和黨已經紮起馬步，準備對抗，受影響最大的3個月期短債的拍賣明顯需求不旺。

 

　　陶博認為，CDS從零點上升到40點，是很大的價格變化，不過比起2008年雷曼時間時候的水平，還有差距；比起2011年政府被迫停擺時候，也有差距。從肯尼迪時代到現在，美國遭遇債務上限起碼出現過60次。「車到山前自有路」，到時候雙方找個台階下，一方承諾削減開支，另一方同意調高債務上限。不過也曾有過一次，在2011年，共和黨就是不讓步，導致債務違約、政府停擺、金融市場大亂。

 

 

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