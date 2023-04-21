  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】雍禾醫療今年有信心扭虧門店數量料破百　未來復派息

21/04/2023

　　雍禾醫療(02279)在疫下面對衝擊，截至2022年底72家門店中，有59家因遵守所在城市實施的相關防疫政策而暫停營運，平均停業時間超過38天。不過，「有危即有機」，集團董事長兼首席執行官張玉接受《經濟通通訊社》訪問時表示，去年實施逆境創新及擴展戰略，過去一年投入非常大，隨著各種店舖營業、品項增加，毛利率料逐步往上。

 


　　集團去年毛利率按年減少11.1個百分點，同時轉蝕逾8500萬元人民幣。不過張玉稱，2023年有信心扭虧。全年收入同樣有信心回升，僅幅度多寡取決於新店開業時間。


　　至於投資者關心的派息政策，集團於2021年度派發末期息7.6分人民幣，2022年度則未有宣派股息。張玉解釋指，去年因業績下滑不派末期息，但將來一定會恢復派息，「當今年業績恢復以後，未來企業發展進入一個很好的賽道」。　


內地毛髮市場才剛開始 植髮僅其中一欄

　
　　「三千煩惱絲，一絲又一絲」，偏偏脫髮最是煩惱，最好頭髮隨年月增長而烏黑亮麗濃密。張玉指出，特別於疫下這兩年，內地毛髮市場供需發生很大變化，如脫髮年輕化；治療脫髮意願前置化，即剛脫髮便立即防止脫髮；美學性植髮增加，例如女性髮際線、眉毛等，「由長遠來看，內地毛髮市場才剛開始」，而植髮只是毛髮市場其中一個欄目。


　　內地疫情打亂了不少新興行業擴張步伐，但集團去年卻新增15家門店，包括9家雍禾植髮／髮之初女性植髮醫療機構，歸類為植髮業務；6家史雲遜健髮機構，歸類為醫療養固業務。截至去年底植髮機構店舖達63家。現時為止，有10家新店完成裝修，及7家正在裝修，因此預計今年底雍禾植髮店舖會突破80家；史雲遜獨立店總數將逾20家。總計門店將逾100家。　


史雲遜獨立店數量3-5年超越雍禾植髮

　


　　他續指出，史雲遜獨立店明年將逾35家，未來會達70家。3至5年定必超過雍禾植髮店舖數量。史雲遜走「小而精」策略，覆蓋面積需較廣，以提高認知度；雍禾則只需在一個城市內開1至2家店。集團在香港亦有1家門店，他稱，現時大灣區為國家戰略，集團尚要在廣東省各城市開設4至6家店，並規劃今年下半年在香港作部分市場教育，加深技術交流。


　　集團亦在每個植髮醫療機構中以「店中店」的模式設立「史雲遜醫學健髮中心」，此外於2022年開始，建立獨立的「史雲遜醫學健髮中心」。張玉表示，「店中店」不算是過渡模式，並將與獨立店並排發展，並且解釋指，植髮後需繼續養固；獨立的養固店則是預防脫落等治療，屬兩個不同的維度，且為協作關係。　


養固收入佔比5年後升至50%以上

　


　　去年按業務劃分，去年集團植髮業務收入佔比72.9%；醫療養固業務收入佔比25.7%。張玉稱，養固的收入佔比會持續提升，隨脫髮、養固需求提升，5年以後佔比會達50%以上。長久而言，毛髮市場需求非常大，如旗下史雲遜已在廣州、深圳開張獨立養固機構。他亦形容，養固轉化率亦十分高，相較植髮「一輩子可能只做一次手術」，現在植髮後投入養固服務比率達逾44%；史雲遜獨立店買一次性以上服務比率逾28%。


　　回顧集團於2017年收購英國品牌史雲遜的內地業務，發展至今，品牌已進入升級階段至醫學級，包括有醫學執照、醫生診療、醫療級產品，以保效果。升級固然伴隨拓展，集團在剛出爐的業績報告中提到，會調配約9600萬港元提高史雲遜品牌知名度，增加廣告及贊助娛樂活動，以提高市佔率。張玉指出，史雲遜投入最大為開店，而每一家店連裝修成本估算不多於300萬港元，其餘約9000萬港元部分費則將用作前期產品研發。


3至4年內植髮市佔率目標升至20%

　


　　集團轉型亦包括綜合毛髮醫院發展，將過去一線城市北京、上海植髮門診將變成毛髮醫院，當中包含植髮、脫髮、美學植髮科等等一站式服務。張玉續指，2年之內，深圳、廣州、成都、武漢均會布局此類型醫院。


　　「現在一線城市要提升專業高度，再往下線城市」。至於史雲遜主攻一線城市，植髮主攻二、三線城市，張玉指出該策略非因競爭優勢，而是一、二線城市對顏值經濟認知有時間差，公司戰略為從一線往下走。


　　他預期，於3至4年內，務求將集團內地植髮市佔率由現在13%上升至20%。對於以收購方式擴張，張玉認為，植髮行業發展屬於初期，整合標的並不大，加上自身發展空間很大，暫時不會考慮平級收購，但是現在會關注上、下游，例如產品、儀器端高科技端交易機會。至於近年內地對醫美監管較為嚴格，會否影響集團未來擴張，張玉珍形容內地政策為「雙刃劍」，利好品牌機構，加上仍鼓勵民用醫療發展，監管只是規範一些不守規矩的中小型企業。


　　資本支出方面，集團今年投入按年會少很多，由於去年上海及北京醫院投入涉及很多現金，而今年大型投入並不多。他亦補充指，植髮及醫學級養固門店一般以3個月達致盈虧平衡。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

88.450

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.420

異動股

02331

李寧

59.550

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.450
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 02331 李寧
  • 59.550
  • 00981 中芯國際
  • 24.000
  • 01918 融創中國
  • 1.860
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.440
  • 目標︰$21.00
  • 01099 國藥控股
  • 27.550
  • 目標︰$29.10
  • 06690 海爾智家
  • 24.750
  • 目標︰$27.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.380
  • 目標︰$7.40
  • 06963 陽光保險
  • 4.450
  • 目標︰$4.73
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.450
  • 00700 騰訊控股
  • 348.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 00001 長和
  • 51.850
  • 00941 中國移動
  • 66.850
報章貼士
  • 00101 恒隆地產
  • 14.400
  • 目標︰$17.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 57.550
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 14.260
  • 目標︰$15.36
熱炒概念股
即時重點新聞

21/04/2023 13:14  謝展寰：不滿港燈表現倡額外賞金悉數回饋市民，將檢討賞罰機制

21/04/2023 12:07  恒指半日低收129點報20267，李寧升逾3%，中芯跌近6%

21/04/2023 11:35  【外圍經濟】恐中韓交惡打擊經濟，南韓旅遊和化妝品公司股價挫

21/04/2023 10:36  【國際要聞】美媒：美國總統拜登最快下周正式宣布競選連任

21/04/2023 09:24  《異動股》李寧高開逾13%，首季線下零售渠道錄高單位數增長

21/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５１﹒４９億元，買中芯沽盈富

21/04/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控目標，野村降京東物流目標

21/04/2023 11:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８４７８，周拆息升至２﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】雍禾醫療今年有信心扭虧門店數量料破百　未來復派息
人氣文章

新聞>財經熱話

憂業績大行紛降目標　拜登擬限美企投資中國AI　百度創逾一月低可趁機吸？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》市況長期膠著或引發沽壓 廣汽短炒惟難擺脫行業競爭
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

周啟生批MIRROR跳舞唔齊 江熚生感謝善意提醒︰佢講得啱
人氣文章

娛樂情報

爆囡囡恨組女團 吳君如勸學業為重
人氣文章

足球俱樂部．主教練

曼城質素高，勝錫菲聯晉級；白禮頓穩健，曼聯出線有危
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

藏於休息站內的秘點！京都舞鶴港海鮮市場：細嘗特產舞鶴蟹、鮮甜真蠔、肥厚丹後鳥貝
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高蛋白質、高膳食纖維！推介 6 款最低碳果仁，為夏季修身作準備！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

南豐紗廠展覽《雲、權力與紋飾─中亞織行》：藉紡織和手藝，探索跨地緣文化、反思當代城巿生活
健康好人生 Health Channel
人氣文章
廿四節氣 │ 穀雨到！天氣潮濕脾胃虛弱！推介「淮山黑木耳腰果粟米湯」，健脾養胃仲可祛濕！
人氣文章
流感高峰期殺到！普通感冒、流感、新冠肺炎分不清？一文睇清三者感染途徑、病徵、併發症！新冠手尾最長！
人氣文章
流感高峰期殺到！普通感冒、流感、新冠肺炎分不清？一文睇清三者感染途徑、病徵、併發症！新冠手尾最長！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 15:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 15:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 15:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/04/2023 14:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪21/04/2023
【專訪】雍禾醫療今年有信心扭虧門店數量料破百　未來復派息
人氣文章財經熱話21/04/2023
憂業績大行紛降目標　拜登擬限美企投資中國AI　百度創逾一月低可趁機吸？
人氣文章國際動態21/04/2023
植田和男主持首場議息會前，日本核心通脹再超預期
人氣文章財經熱話21/04/2023
《午市前瞻》市況長期膠著或引發沽壓 廣汽短炒惟難擺脫行業競爭
人氣文章財經熱話21/04/2023
【難言轉勢？】李寧高開逾13%後升幅縮　高追免問？前景好不代表轉勢！
人氣文章香港要聞21/04/2023
立法會大比數通過加快輸入人力議案
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金