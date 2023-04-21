【專訪】雍禾醫療今年有信心扭虧門店數量料破百 未來復派息

雍禾醫療(02279)在疫下面對衝擊，截至2022年底72家門店中，有59家因遵守所在城市實施的相關防疫政策而暫停營運，平均停業時間超過38天。不過，「有危即有機」，集團董事長兼首席執行官張玉接受《經濟通通訊社》訪問時表示，去年實施逆境創新及擴展戰略，過去一年投入非常大，隨著各種店舖營業、品項增加，毛利率料逐步往上。



集團去年毛利率按年減少11.1個百分點，同時轉蝕逾8500萬元人民幣。不過張玉稱，2023年有信心扭虧。全年收入同樣有信心回升，僅幅度多寡取決於新店開業時間。



至於投資者關心的派息政策，集團於2021年度派發末期息7.6分人民幣，2022年度則未有宣派股息。張玉解釋指，去年因業績下滑不派末期息，但將來一定會恢復派息，「當今年業績恢復以後，未來企業發展進入一個很好的賽道」。



內地毛髮市場才剛開始 植髮僅其中一欄



「三千煩惱絲，一絲又一絲」，偏偏脫髮最是煩惱，最好頭髮隨年月增長而烏黑亮麗濃密。張玉指出，特別於疫下這兩年，內地毛髮市場供需發生很大變化，如脫髮年輕化；治療脫髮意願前置化，即剛脫髮便立即防止脫髮；美學性植髮增加，例如女性髮際線、眉毛等，「由長遠來看，內地毛髮市場才剛開始」，而植髮只是毛髮市場其中一個欄目。



內地疫情打亂了不少新興行業擴張步伐，但集團去年卻新增15家門店，包括9家雍禾植髮／髮之初女性植髮醫療機構，歸類為植髮業務；6家史雲遜健髮機構，歸類為醫療養固業務。截至去年底植髮機構店舖達63家。現時為止，有10家新店完成裝修，及7家正在裝修，因此預計今年底雍禾植髮店舖會突破80家；史雲遜獨立店總數將逾20家。總計門店將逾100家。



史雲遜獨立店數量3-5年超越雍禾植髮



他續指出，史雲遜獨立店明年將逾35家，未來會達70家。3至5年定必超過雍禾植髮店舖數量。史雲遜走「小而精」策略，覆蓋面積需較廣，以提高認知度；雍禾則只需在一個城市內開1至2家店。集團在香港亦有1家門店，他稱，現時大灣區為國家戰略，集團尚要在廣東省各城市開設4至6家店，並規劃今年下半年在香港作部分市場教育，加深技術交流。



集團亦在每個植髮醫療機構中以「店中店」的模式設立「史雲遜醫學健髮中心」，此外於2022年開始，建立獨立的「史雲遜醫學健髮中心」。張玉表示，「店中店」不算是過渡模式，並將與獨立店並排發展，並且解釋指，植髮後需繼續養固；獨立的養固店則是預防脫落等治療，屬兩個不同的維度，且為協作關係。



養固收入佔比5年後升至50%以上



去年按業務劃分，去年集團植髮業務收入佔比72.9%；醫療養固業務收入佔比25.7%。張玉稱，養固的收入佔比會持續提升，隨脫髮、養固需求提升，5年以後佔比會達50%以上。長久而言，毛髮市場需求非常大，如旗下史雲遜已在廣州、深圳開張獨立養固機構。他亦形容，養固轉化率亦十分高，相較植髮「一輩子可能只做一次手術」，現在植髮後投入養固服務比率達逾44%；史雲遜獨立店買一次性以上服務比率逾28%。



回顧集團於2017年收購英國品牌史雲遜的內地業務，發展至今，品牌已進入升級階段至醫學級，包括有醫學執照、醫生診療、醫療級產品，以保效果。升級固然伴隨拓展，集團在剛出爐的業績報告中提到，會調配約9600萬港元提高史雲遜品牌知名度，增加廣告及贊助娛樂活動，以提高市佔率。張玉指出，史雲遜投入最大為開店，而每一家店連裝修成本估算不多於300萬港元，其餘約9000萬港元部分費則將用作前期產品研發。



3至4年內植髮市佔率目標升至20%



集團轉型亦包括綜合毛髮醫院發展，將過去一線城市北京、上海植髮門診將變成毛髮醫院，當中包含植髮、脫髮、美學植髮科等等一站式服務。張玉續指，2年之內，深圳、廣州、成都、武漢均會布局此類型醫院。



「現在一線城市要提升專業高度，再往下線城市」。至於史雲遜主攻一線城市，植髮主攻二、三線城市，張玉指出該策略非因競爭優勢，而是一、二線城市對顏值經濟認知有時間差，公司戰略為從一線往下走。



他預期，於3至4年內，務求將集團內地植髮市佔率由現在13%上升至20%。對於以收購方式擴張，張玉認為，植髮行業發展屬於初期，整合標的並不大，加上自身發展空間很大，暫時不會考慮平級收購，但是現在會關注上、下游，例如產品、儀器端高科技端交易機會。至於近年內地對醫美監管較為嚴格，會否影響集團未來擴張，張玉珍形容內地政策為「雙刃劍」，利好品牌機構，加上仍鼓勵民用醫療發展，監管只是規範一些不守規矩的中小型企業。



資本支出方面，集團今年投入按年會少很多，由於去年上海及北京醫院投入涉及很多現金，而今年大型投入並不多。他亦補充指，植髮及醫學級養固門店一般以3個月達致盈虧平衡。

撰文：經濟通記者許英略

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