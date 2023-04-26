【專訪】陶冬：馬克龍尋求與美國不同的對華路線（去片）

法國總統馬克龍4月國事訪問中國三天，受高規格禮遇，空中客車公司更獲得160架飛機批量採購協議，成為熱話。對此，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，馬克龍尋求與美國不同的對華路線，可能對全球地緣政治帶來巨大的衝擊。

他指，1964年，法國總統戴高樂訪問中國，打破跟「紅色中國」交往的禁忌，和中國建立大使級外交關係；此後，戴高樂尋求與美國和蘇聯之間的「等邊外交」，公開提出歐洲應該是兩大軍事、經濟集團之外的「第三方勢力」。到密特朗出任總統時，甚至提出歐洲邦聯概念，涵蓋所有歐洲國家，包括蘇聯，顯示法國有試圖建立「世界第三極」的戰略思維和外交傳統。

他認為，今天馬克龍力排西方眾議，以經濟合作為主題修復與中國的各項關係，也達成了豐碩的商業成果。關於對華關係和台灣問題的立場，馬克龍明顯與美國的主張保持了距離，強調歐洲應該有自己的獨立外交立場。過去歐洲的對外政策是法國和德國共同協商、推進的，但現在的德國總理朔爾茲已經被執政聯盟內部事務搞得焦頭爛額了，此時此刻法國只能單打獨鬥，來推進歐洲成為世界「第三極」的夢想。

不過，馬克龍自己的處境也不妙。在沒有議會足夠選票支持的情況下，馬克龍政府繞過議會，強推退休金改革，將退休年齡調高兩年，觸發了遍及全國的抗議活動。在憲法委員會的支持下，馬克龍簽署了退休金改革法案，不過他的民意遭到重創。陶博強調，馬克龍能不能和美國分庭抗禮，還要看他的民意基礎和他在歐盟的周旋能力。

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