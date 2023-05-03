【專訪】陶冬：Z世代的汽車革命（有片）

剛剛結束的上海車展，拉開汽車行業的革命大幕；電動車崛起之勢、速度之快，蔓延之廣，超乎一般人的想象。對此，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時稱，2000年後出生的Z世代年輕人(18到24歲)崛起，刺激著各行業消費需求的釋放，更助推了新能源汽車行業的快速發展。

他指，中國的電動車產業在國內造車新勢力激烈競爭中迅速成長，十年時間完成了傳統廠商100多年的經驗積累，在不同檔次、不同車型的各個市場都展現出很強的競爭力，無論是在性能還是在體驗上，都有長足的進步，各家技術也是百花齊放百家爭鳴，插電式混合動力、增程動力、純電動力，每家車企都有自己的獨門絕技。

Z世代最希望收到的成人禮

對Z世代的年輕人來說，不同於上世紀80年代的卡西歐電子手表，2010年的時髦智能手機，現在他們最希望收到的成人禮是一台新能源汽車。

他引用某網站的調研指，Z世代群體當中的無車族的83%傾向於第一輛車購買新能源車。

中國汽車業通過電動化實現逆襲

陶博認為，在國內市場傳統汽車中的日系、韓系，在中國市場的存在感更是迅速消失，合資品牌加速潰敗，國產品牌衝鋒陷陣過關斬將，不停顛覆傳統造車企業的認知。中國汽車行業通過電動化，實現了一場完美逆襲。儘管這個過程競爭激烈，有時甚至血腥，不過一個具有全球競爭力的國產電動車產業鏈已經成型；從上游到下游，從電池到車內電子環境，多模型、多品牌。從上海車展看，新能源車的崛起遠遠快過想象，國產品牌彎道超車，富有競爭力的全產業鏈也已經形成。Z時代對新能源車的偏愛，更加速了一個時代的到來。

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