【譚新強專訪】拜登非「老懵懂」 提防美國設道德高地陷阱



6月19日的「習布會」，剛令「最低谷」的中美關係有策略性解凍之際，次日(20日)在舊金山為連任籌款的拜登，卻以一句「獨裁者」再令中美關係添加暗湧。如何解讀華府一邊強調「避免衝突」，一邊不停刺激北京神經？

中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，美國人並不愚蠢，拜登更不是「老懵懂」，北京要小心美國設下的道德高地陷阱，及四處結盟孤立中國。

華府「扮好人」伸出橄欖枝





他從哈佛大學政治學教授Graham Allison提出的「修昔底德陷阱」說起，指此術語源自公元前5世紀雅典崛起，引起霸主斯巴達警覺和興戰，因此斷言歷史上「老二挑戰老大」的結局大多都難避一戰。而此概念令中國以為，美國為首的西方針對自己，就是出於老二冒起的威脅及種族歧視，而跟意識形態、經濟制度等都無關，相當於將「國家安全」作為全能藉口，而鮮有反思各項政策本身的利弊。他警告，此或導致將內部問題導向外部，最終可能導致戰爭。

譚新強提醒，小心美國「扮好人」伸出橄欖枝想跟中國保持接觸，贏取道德高地。(AP)



對於今次布林肯訪華，簡體中文媒體熱議「紅毯欠奉」、「座位安排」等，但譚新強認為，這些只是表面並不重要；對於另有說法指「布林肯乞求中國繼續買美債」，他指，現時美國國債未償總額高達逾32萬億美元，中國即使持有總額近9000億美元，再加上香港外匯儲備4000多億美元，「就當是1.3萬億美元，相對30多萬億也就3%-4%，而美聯儲局左手交右手都持有美債逾7萬億，影響有，但對整件事比例不是那麼重要。」



他續指，如果美國真的想解決通脹問題，完全可以降低對華加徵關稅，或調整通脹目標，但卻不選擇這樣做；此反映美國人並非想象的那麼蠢，拜登更不是「老懵懂」，布林肯之所以努力促成訪華行程，是想向全世界表態:「扮好人」伸出橄欖枝想跟中國保持接觸，贏取道德高地。而中國對此要小心，勿跌入美國的陷阱。





坐言起行推動「重返亞洲」



譚新強特別指，未來能夠改變地緣政治平衡的大國不再是俄羅斯，而是印度，因為中國應該跟印度修復關係，「但國人絕對輕視印度，這對中國好危險」。此外，自拜登上台就坐言起行推動「重返亞洲」，包圍中國--CHIPS4扼住晶片技術出口；AUKUS(澳英美三邊安全夥伴關係)、QUAD(美日印澳四方安全對話)形成軍事安全結盟；再加上菲律賓新增4個美軍基地、越南跟美國愈走愈近、泰國親美的前進黨黨魁有望成為新總理，「你看一下地圖，好大鑊！」

自拜登上台就坐言起行推動「重返亞洲」。



至於中國早前舉行中亞峰會，但他坦言，哈薩克等中亞5國的人口、經濟總體尚不及韓國，亞洲經濟最發達、最有希望的經濟體始終是沿海的東南亞、東北亞，而非西面內陸國。相比拜登四處結盟，美國全球有80多個軍事基地，而中國如果繼續堅持奉行不結盟，其實「孤掌難鳴」好危險。(zz)

撰文：俞瑾

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