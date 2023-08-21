【陸叔專訪】市況咁差點投資？陸叔醒你縱橫股海的獨家心法！（有片）
21/08/2023
嘉賓：著名獨立股評人 陳永陸
資深獨立股評人陳永陸（陸叔）回想自己數十年來在投資圈累積的閱歷，提醒大家投資最忌心急，人的本性是由貪婪和恐懼主導，不能因為賠錢就喪失理智，要能夠客觀地思考。如果不能調節好心態，縱橫股海都只會「損手」收場。
立即去片：https://youtu.be/94O5TZzy-wM
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21/08/2023
嘉賓：著名獨立股評人 陳永陸
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2023 18:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/08/2023 16:40
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