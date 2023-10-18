【洪灝策略】美債孳息變量，Higher for longer下商業周期出乎意料（有片）

中東戰火推動的避險情緒稍見降溫，長期美債殖利率曲線再趨陡化，思睿首席經濟學家洪灝於最新一集《洪灝策略》就指，美債孳息可能是眼下階段交易的一個最關鍵變量。他強調，盡管期限利差預示美國經濟將放緩，但現在最基本的情境應該是利率higher for longer。

他認為，更重要的問題是，高利率如何影響這個「不一樣」的商業周期，對於美國經濟最終硬著陸還是軟著陸，目前的勝率為50：50。