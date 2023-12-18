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《陶冬專訪之一》中國經濟走出泥沼關鍵，需要一定量寬（有片）

18/12/2023

　　中國經濟2023年「保5」無懸念，最新舉行的中央政治局會議再提出「以進促穩」，惟A股、港股積弱難返，如何解讀此「溫差」？經濟學家陶冬博士接受專訪時就指，今年的GDP增長基本是在「小循環」裏完成，惟沒有給更大的經濟實體帶來較強勁的乘數效應。他強調，怎樣改變消費者的收入預期，是這一次經濟何時走出泥沼的關鍵和核心。

 

三張「資產負債表」需修復

 

　　陶博開宗明義稱，市場上很多人都認為「今年看錯了市」，那麼到底錯在哪裏？皆因中國經濟的一個核心問題，是三張「資產負債表」需要修復。第一張是地方政府的資產附加表，由於地方政府抗疫期間核酸測試等花錢不菲，再加上賣地收入大幅度減少，使得其財政舉步維艱；第二張是企業的資產負債表，因企業未如歐美企業般獲政府直升機式撒錢，另一方面卻必須維持薪酬等支出；第三張是消費者的資產負債表，疫情之後降薪變得愈來愈多，房價只漲不跌「信仰」破滅，大家對非剛需大宗消費更加謹慎。

 

　　他續解釋，政府除了很多政策，但未帶來可持續的、全面的經濟復甦，原因之一是，政府有一個出發點，就是把老百姓疫情期間的超額儲蓄從銀行裏面擠出來，變作消費來帶動經濟增長；但不同於美國人的超額儲蓄來自政府直升機式撒錢，中國人的超額儲蓄是「保命錢」，當對未來前景有疑惑的時候，往往更傾向於捂住錢袋子而不是花錢。

 

歷陣痛屬必須，需一定量寬

 

　　那麼如何真正提振信心？陶博認為，中國經濟已經有二十年只有上行周期，沒有下行周期；信用過去二十年一直是在增槓桿的情況運行，當經濟下行的時候，出現一些去槓桿是非常合理的，這是目前必須要經歷的陣痛。這個問題，美國、歐洲和日本都遇到過。

 

　　不同的是，美歐通過一些貨幣擴張，拉起金融資產價格的V型反彈，之後經濟慢慢復甦，而日本的做法截然相反，「中國可能到最後，也需要在信用擴張上面做一些事情」。他強調，目前必須修復消費者的資產負債表，令他們的收入預期出現改變，是這一次經濟何時走出泥沼的一個關鍵，一個核心，「我個人認為中國需要有一定的量化寬鬆」。

 

擴流動性，勿忘結構性改革

 

　　中央政治局會議明言積極的財政政策要「適度加力」，明年赤字率隨時「坐3望4」，會否帶來通脹走高等反效果？對此，陶博表示，美歐的教訓，不是在經濟極度艱難的時候印鈔票，而是經濟恢復之後，仍像吸了毒一樣不願意戒掉，以至後面的問題愈演愈烈。

 

　　他稱，擴張一些流動性完全可以，但之後還是要做結構性改革和經濟轉型。中國經濟未來十年二十年三十年，能不能夠最終維持全球競爭力和欣欣向榮環境，很大程度上取決於之後的結構性改革，「那麼在這個問題上面，我還是持樂觀態度的！」

 

*本篇專訪內容所表達的純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘

 

*明天(19/12)預告:美息與經濟，前瞻美國息口及經濟能否軟著陸，萬勿錯過

 

　　去片：https://youtu.be/d_w1iebqhYw

 

 

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