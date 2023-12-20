  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《陶冬專訪之三》港樓見底取決三因素，反對「金融中心遺址」說法（有片）

20/12/2023

　　香港二手樓價較2021年8月歷史高位下跌逾21%，伴隨是恒指跌穿失守「回歸價」後更一度跌穿16000點，「全球最自由經濟體」美譽9月亦遭新加坡以　0.01分之差反超……2024年，香港會否否極泰來？經濟學家陶冬博士接受專訪時就指，樓市甚麼時候見底，取決於三大因素；而習慣「開門做生意」的香港需要與時並進，並抓住金融市場變化的機會。

 

年初看錯市，因三個意料之外

 

　　美國加息周期到尾，港樓跌勢卻似未到頭。陶博坦承，2023年初時候，自己認為港樓尋底並接近見底，「但這個觀點是錯誤的」，原因一是聯儲加息周期比當時想象的要走得更遠，加得更多；二是中國經濟的復甦緩慢、曲折，並影響香港資本市場；三是疫後通關，不是內地遊客把香港「淹」了，而是香港人把深圳「淹」了。

 

　　他認為，這三個情況下，香港經濟的調整、香港樓市的調整會更深一些。至於何時見底，取決三大因素：一，聯儲甚麼時候開始減息；二，香港的消費能不能穩定一點；三，中國經濟能不能夠有比較大的改善。他指，從宏觀基本面來講，慢慢的美國因素和中國因素都會變好，又指不認為樓市會重蹈97時調整7年的覆轍。

 

「舊錢」把持租金增消費成本

 

　　對於港人周末北上消費成風，陶博笑言，自己那些「很有錢」的朋友，全家周末也跑到深圳去消費，而且愈走愈遠到惠州、中山等，背後實際上是香港的租金太貴所帶來的成本壓力」以及香港零售業近年固步自封。再講深一層，則是香港租賃市場的業主們恰恰是香港的「舊錢（old money）」，而這些人的財政壓力往往最低，這使得結構性調整需要更長時間。但他認為，這個世界上不存在永遠不降租的問題，因為所謂的業主並不是鐵板一塊。

 

　　那麼，又如何看香港被稱為「金融中心遺址」？他表示，自己反對此說法。實際上，香港仍是亞洲的最重要的金融中心之一，即使人們常說的對手新加坡在外匯市場、家族辦公室等方面表現標青，但股市成交量、市值跟香港相距甚遠。

 

　　他寄語，周期性變化的確有此消彼長的一面，做好自己，增強自己的競爭力，比甚麼東西都重要！

 

*本篇專訪冢內容所表達的純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘

 

  去片：https://youtu.be/sHKY1A7qfW8

 

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00873

世茂服務

1.170

異動股

02487

科笛－Ｂ

10.740

異動股

01747

HOME CONTROL

0.380

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00873 世茂服務
  • 1.160
  • 02487 科笛－Ｂ
  • 11.000
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.380
  • 01458 周黑鴨
  • 2.070
  • 02022 遊萊互動
  • 0.056
股份推介
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 62.100
  • 目標︰$70.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.090
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.630
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 42.800
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.540
  • 目標︰$2.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.250
  • 00700 騰訊控股
  • 313.400
  • 00005 滙豐控股
  • 61.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 78.500
  • 01769 思考樂教育
  • 3.070
報章貼士
  • 01981 華夏視聽教育
  • 0.750
  • 目標︰--
  • 02342 京信通信
  • 0.820
  • 目標︰$1.08
  • 09999 網易－Ｓ
  • 161.700
  • 目標︰$185.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/12/2023 16:11  恒指升108點收報16613，碧服漲逾5%，金沙升4.9%

20/12/2023 15:22  賀一誠料全年賭收逾1800億澳門元，超出預期

20/12/2023 15:01  【聚焦人幣】人行在港發行50億人幣央票，中標利率跌至2.8%

20/12/2023 14:02  《中國要聞》「振」當選中國年度漢字，年度國際字為「危」

20/12/2023 12:26  【內房困局】華南城:4筆票據徵求同意失效，涉本金逾11億美元

20/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒７４億元，買盈富沽美團

20/12/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

20/12/2023 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８０３４，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

《陶冬專訪之三》港樓見底取決三因素，反對「金融中心遺址」說法（有片）
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「陸橋」連接印太，地緣再添複雜
人氣文章

新聞>財經熱話

字節跳動否認旗下抖音正洽購餓了麼，美團股價回穩已屆撈底時？
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜港股試10天線支持 收爐前萬七勁大阻力？｜紅海危機推高油價 油股漁翁得利？
人氣文章

娛樂情報

MIRROR演唱會｜MIRROR明年首辦巡迴騷到9地演出！12子家長齊集變家長會！阿Mo外出參加聖誕聚餐Lokman回應：戥佢開心
人氣文章

行政人員

香港成網絡攻擊熱門目標，95%中小企沒聘網絡安全專才！ 資安認證機構CEO︰須填補3技能缺口
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

聖誕美甲提案：手繪風聖誕老人、立體雪人造型、低調知性冬日圖案！為年末派對做準備，迎接聖誕！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

上環新開南歐小館！$490七道菜Tasting Menu性價比高！橡果香48個月伊比利亞火腿、粒粒鮮美藍龍蝦燴飯、炭烤法國鱸魚，盡收蔚藍海岸氣息
人氣文章

Fly with Luna．夏月

新潟滑雪場玩盡日與夜！ 4個夜濱紛活動推介︰坐纜車刺激夜滑、欣賞浪漫煙花、瘋狂暢飲打卡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球首宗！男子捏鼻閉口忍住乞嚏頸部劇痛！求醫驚現一部位撕裂嚴重可致命！即睇忍乞嚏5大傷害！壓力比劇烈運動大30倍？
人氣文章
肺炎（一）
人氣文章
需要性教育的不只年輕人！從AV情節學習的技巧，能和現實相提並論嗎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 16:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 16:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 16:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2023 16:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪20/12/2023
《陶冬專訪之三》港樓見底取決三因素，反對「金融中心遺址」說法（有片）
人氣文章FOCUS20/12/2023
【FOCUS】「陸橋」連接印太，地緣再添複雜
人氣文章財經熱話20/12/2023
字節跳動否認旗下抖音正洽購餓了麼，美團股價回穩已屆撈底時？
人氣文章財經熱話20/12/2023
《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線 金沙銀娛只宜短炒
人氣文章香港要聞20/12/2023
賀一誠：澳門首三季GDP已恢復至疫前逾7成
人氣文章大行報告20/12/2023
【大行炒D乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金