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【專訪】輝立研提早暗盤開市兩方案，今年港IPO環境改善

16/01/2024

　　首次公開招股（IPO）結算平台FINI推出後，新股分配結果遲於暗盤交易時段公布，輝立(01428)作為提供暗盤交易平台券商之一，早前表示有意更改暗盤時間。輝立証券董事黃瑋傑接受訪問時指出，現時第一個方案為將暗盤開始時間推前至上市前一個交易日的上午9時30分；第二個方案為上市前一個交易日下午1時開始，結束時間均維持下午6時30分，冀藉延長交易時間，增加暗盤交投量。

 

（許英略攝）

 

　　至於投資者亦在缺乏超購倍數及一手中籤率等認購反應資料下，難以進行暗盤投資部署。黃瑋傑認為，以往知道一新股超購倍數高，反應熾熱，暗盤會再買更多博升，因此暗盤交易意欲就是中籤、分派結果等重要資料，若將來可以較早公布，估計暗盤交易會活躍很多。

 

冀延長交易時間增交投量 監管方取態審慎

 

　　他稱，業界有向港交所(00388)反映提早公布資料意見，但監管當局亦考慮公平及準確性。他舉例指，新股在配售（placement）的較後時間亦有可能變動，相信當局擔心提早公布的話，變相發放不完整資訊。雖然實際超額認購等數字較遲公布，但投資者起碼可以輝立自身客戶初步認購反應，或其他活躍券商孖展認購金額，作暗盤交易參考。

 

　　他亦指，券商了解到證監會對於改變暗盤交易時間取態審慎，因為FINI於去年11月推出，當局會希望視乎FINI成效，其後才考慮調節暗盤時間。他料需時大概6個月。

 

客戶中籤比例增加近一倍 「零息」暫為長期策

 

　　黃瑋傑指出，推出FINI後，輝立暗盤交易額較以往未有太大變化，但該行客戶中籤比例增加接近一倍，令中籤相關佣金增加。他提到，該行暫時長期策略是以「零息」賺取市場份額，尤其憧憬美國減息，券商融資成本降低，有更多空間推出零息優惠，降低客戶申請成本，背後理念為「薄利多銷」，冀在中籤市場份額增加，以相關佣金收入，彌補利息收入。

 

　　他亦稱，以後IPO集資額無論大小均會推「零息」優惠，但會視乎認購反應，若去到某一個金額的話，需求熾熱，將酌量收取利息。

 

今年集資表現取決於大型IPO

 

　　黃瑋傑形容，今年港股IPO市場繼續面對挑戰，但起碼客觀環境有改善。FINI推出後，經過去年12月旺季後，接下來是否有這麼多IPO集中上市，刺激佣金收入情況則要繼續觀察。

 

　　市場估計今年有3間大型IPO，平均集資額150億元，他稱，今年較依靠該3間公司是否順利上市，惟現時市況估值受壓，若其中一隻「甩轆」不上市，對整體IPO集資額影響較大。另今年新股市場料受惠於A股IPO步伐放緩；「18C章」放寬下料有3至5間特專科技公司完成上市。

 

　　暗盤投資平均交易額或受上述3隻「巨無霸」拉高，但黃瑋傑指，整體交易額不會因此有很大影響，每一隻股暗盤交易取決於自身認購反應，要有較多新股上市睇升，才會激活暗盤交易市場。

 

今年港股樂觀看法止跌回升 恒指支持位介乎15000-15500點

 

　　《財政預算案》將於2月底公布，他亦認為刺激市場程度有限，現時港股受內地經濟表現影響較大，內部債務問題不會於短期內解決，但起碼加息利淡因素消除，認為今年港股樂觀看法為止跌回升，但未必會升很多。暫時恒指關鍵位為16000點，若跌穿則有可能下試過去2年低位，介乎在14600點至15900點之間，支持位看15000點至15500點。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

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