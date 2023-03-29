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傳統金融行業崩潰銀行倒閉，為何有利新興資本-加密貨幣！

29/03/2023

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相信大家對美國嘅金融系統情況十分清楚，在上星期的時間唔同新聞電台也有報道，Slivergate同矽谷銀行相繼發生資不抵債的事件，令到這兩間銀行危在旦夕，這消息一出整個美國傳統的金融情況令人大為驚訝，竟然最安全的銀行都有爆破的危機，銀行的爆破引發了好多人對金融系統嘅信賴程度下降，有部份人對傳統金融體系失去信心，相反佢哋嘅資金一定要流入一啲唔同嘅地方，在這個時候黃金和加密貨幣就係佢哋嘅唯一逃生門。

 

在傳統銀行體系爆破嘅時候，有兩種資產在這個時候係逆轉哋爆發，分別就係黃金和加密貨幣，我哋先唔討論黃金嘅價值，但係加密貨幣絕對能夠做到傳統金融系統爆破時的最後逃生門，原因就係加密貨幣本身嘅意義，就係要對傳統金融反抗，比特幣為什麼會誕生，原因就係對傳統金融的不信任，覺得中心化嘅系統會有爆破的一天，所以製造比特幣建立去中心化的金融系統，因為在早十年前正值係零八年金融風暴，中本聰先生眼見傳統嘅金融行業有好多漏洞，所以佢製造了比特幣來對抗傳統金融，靠住去中心化嘅金融技術一直發展到現在。

 

而去中心化嘅金融技術，就係能夠取消金融系統中間人嘅地位，沒有人能夠干涉人民手上嘅財產，自己的財產全部都係靠自己去管理，透過區塊鏈做交易，因為人們存在銀行的錢，大部份都係比銀行拎咗去做其他投資項目，所以銀行才會出現資不抵債嘅情況，而比特幣只要一日放在自己嘅錢包當中，就冇人能夠把你的比特幣做其他金融活動，正正就係這個原因，當傳統行業真係出現爆煲嘅危機，比特幣往往可以在這個時候挺身而出，這就能夠解釋到點解加密貨幣咁重要嘅原因！

 

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公子會地址：
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