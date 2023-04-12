重溫過往牛市比特幣升勢嘅劇本，讓大家躺着也能賺錢！

如果想喺比特幣嘅牛市裡面賺錢，首先你要重溫一次過往比特幣嘅四年循環當中，究竟有咩起起跌跌，我哋要喺咩位置開始準備入市，喺咩位置準備離開，做到大家口中成日所講嘅低買高賣。往往呢四個字講就十分容易，但係操作嘅時候，人們卻忽略了呢四個字的重要性，而大家所做嘅嘢卻變咗低賣高買，有違投資嘅原則！

究竟喺一個四年循環嘅牛市開啟當中，我哋有邊幾個細節要注意？今次文章嘅內容主要參考返2019年至2022年嘅牛市，喺2019年牛市開始嘅過程當中，有邊啲訊號能夠確立牛市是否來臨？喺比特幣2016年嘅牛市當中，比特幣當時的高位係20000美金，而喺2019年當比特幣正式突破兩萬蚊嘅時候，一個大牛市嘅行情就正式歸來，所以上一個牛市嘅頂部對我哋來講係有十分大的參考作用，打破上一個牛市嘅高位係確立牛市來臨嘅大訊號之一。

咁所以如果在2024或2025年嘅牛市中捉到時機，就係當比特幣嘅幣價升穿2019年高位嘅時候，最快最狂暴嘅牛市就會正式開啟。根據過往歷史嘅經驗，每次當破頂之後，大約都會有一至兩倍嘅升勢，換句話說當今次比特幣正式升穿69,000之後，最快最急嘅牛市就會正式開啟，到時大家一定要捉緊機會啦！

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