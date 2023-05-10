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終極牛市劇本——絕密披露！下個牛市比特幣可以上到幾錢？

10/05/2023

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要喺加密貨幣市場內賺錢從來唔係一件容易嘅事，因為佢嘅上落幅度比傳統市場大十分多。信念唔夠強嘅朋友，好容易俾佢嘅升跌幅度嚇怕，從而離開呢個市場。相反點解有一班人可以喺加密貨幣市場瘋狂地賺錢，賺錢嘅速度仲快過印出嚟咁，就係因為我哋知道咗一啲關於加密貨幣賺錢嘅秘密。呢啲秘密從來唔係一件複雜嘅事，只需時間同耐性去實行，但往往人們投資市場最缺乏嘅就係耐性同時間。今集嘅內容我就會揭露嚟緊牛市嘅終極劇本，24/25年嘅比特幣可以上到幾多錢？

 

首先等我先下一個定論，就係10萬蚊美金以上。大家睇到呢度好似覺得我講嘅嘢好瘋狂，但其實內容一啲都冇誇張，如果我哋對比返比特幣過往咁多年嘅表現，10萬蚊美金以上絕對唔係一個誇大嘅數字，而對加密貨幣有少少認知嘅朋友都可能會知道，我講10萬蚊美金絕對係保守嘅預算，如果我哋根據返過往牛市嘅表現，絕對可以做到。

 

究竟呢一個數據係點樣預測出嚟？答案好簡單，就係根據返過往兩次比特幣減半，由熊市到牛市升幅既表現就可以估計得出。2019既牛市比特幣在突破兩萬蚊高位後升了3倍多到達69000美金，相反24/25年的牛市，我哋預計升穿69,000之後，淨係升60至80%都可以到達10萬蚊美金！答案就是如此簡單。

 

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關於KT Club

 

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

公子會地址：
尖沙咀中港城1座1705室
天后蘋果商場53號舖
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