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香港六月份將向加密貨幣交易所發佈牌照，香港會否成為下一個牛市嘅起點？

24/05/2023

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呢個牌照有唔少交易所都十分重視，原因係以美國為首嘅加密貨幣，因美國經濟嘅種種原因開始出現分歧，而坊間好多分析師都認為今年美國嘅經濟將會有所回落，美元霸權嘅地位亦會降低佢嘅重要性。喺美國呢個首先擁抱加密貨幣嘅地方，先後有唔同嘅大型機構幫加密貨幣站台，令大家覺得加密貨幣喺美國有十分大嘅潛力，但係美國所實施嘅種種監管就令到投資者慢慢失去耐性同信心。

 

灰度信托基金就係一個最好嘅例子，曾經因為現貨ETF紅極一時嘅灰度信托基金，到而家都未能夠取得現貨ETF嘅牌照，令眾多投資者對美國的監管制度失去信心，而呢個時候亞洲嘅一方就正式崛起，呢個地方就是香港！以國際金融中心之都去推行加密貨幣Web3.0嘅進程都係無可厚非，重點係中國先前將加密貨幣禁止咗，咁作為鄰近嘅香港就能夠大力吸納加密貨幣。大家可以試想像一下，到底背後係有邊個嘅支持？無錯，答案其實就係中國，中國將香港作為推行加密貨幣嘅一個試點去推行，嘗試加密貨幣嘅可行性，加上中國嚟緊都會推行佢哋嘅數字人民幣，如果能夠同加密貨幣做一個互相連繫，絕對係一個成功嘅開始！

 

如果香港嘅加密貨幣牌照能夠透明公開地發牌畀唔同嘅大型交易所，例如火必，OKEX，Bybit，JPEX，Bitget等等，喺2024至2025加密貨幣嘅大牛市，香港絕對能夠佔領重要嘅一環，所以身處香港嘅讀者，千祈唔好錯過呢個百年難得一見嘅好機會啦！

 

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關於KT Club

 

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

公子會地址：
尖沙咀中港城1座1705室
天后蘋果商場53號舖
荃灣南豐中心1501A室

 

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