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渣打舉辦基金博覽會 世界級投資專家分享穩健投資策略 助客人穩中求勝

31/03/2023

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渣打香港早前於香港瑰麗酒店舉行基金博覽會，是渣打闊別3年以來，首次為私人銀行及優先私人理財客戶舉辦的大型實體活動，與尊貴的客戶聚首一堂。是次基金博覽會主題為建立穩健投資策略（SAFE）基礎，分別在兩天博覽會邀請多間知名基金公司及世界級投資專家分享具前瞻性的投資策略，讓客戶可以快人一步，掌握投資先機。

兩日活動均由渣打首席投資辦公室代表打響頭炮，向客戶分享2023年市場展望，並闡述透過SAFE穩健投資策略駕馭2023年的投資市場，SAFE是由Secure（透過收益策略保護收益率）、Allocate （配置提供長期價值的亞洲資產）、Fortify （透過防守性資產鞏固投資以應對意外）、Expand（透過另類策略在傳統資產以外進行擴張）組成，令客戶即使身處動盪不穩的時期，都能夠作出正確、具前瞻性的部署。

基金公司分享及演講

在私人銀行環節當日亦有多個全球頂尖基金經理大駕光臨，其中博楓資產管理闡述如何捕捉基建超級周期的投資機會；阿波羅全球管理公司分享了另類投資的策略部署；同日亦進行兩大專題討論，由安聯投資、德意志資產管理以及摩根資產管理探討非傳統防守式投資策略；富達國際與貝萊德及聯博香港就全方位發掘股票市場機遇展開討論。

至於在翌日舉行的優先私人理財環節，渣打更邀請到8家享負盛名的基金公司分享及作專題演講，當中包括摩根資產管理分享債券投資機遇以及施羅德投資管理探討如何釋放中國股票市場的增長潛力、另外，貝萊德、富蘭克林鄧普頓及高盛資產管理討論如何建立具韌性的投資組合。安聯投資、富達國際及宏利投資管理則探討2023投資焦點。

渣打基金投資服務尊享禮遇
渣打專家在優先私人理財環節亦為客戶介紹Fund Select如何精選優質基金，客戶可瀏覽https://bit.ly/40AvD6n了解更多。全新基金客戶透過SC Mobile 或網上基金交易平台可享 0% 認購費優惠，而客戶每累積轉入基金滿HK$100,000，更可享HK$500現金獎賞。

為期兩日的基金博覽會，客戶能透過今次嘅博覽會獲得前瞻性嘅資訊，於投資領域能夠快人一步，及早洞悉先機。

 

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投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。

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