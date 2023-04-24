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滬港共建開放數據市場 培育年輕專才推動數碼商業生態

24/04/2023

　　香港與上海作為領先的智慧城市，多年前已推動數碼行業發展；來到今時今日，技術與人才發展成熟，加上中央政府大力支持，滬港攜手發展進程中分享成果。為鼓勵數據專才發揮創新思維，兩地於「香港國際創科展」設立「滬港合作開放數據應用解決方案」展覽，以及發布首屆「滬港合作開放數據競賽2023」詳情，為科創人才提供發展平台之餘，亦冀能為商界帶來新點子。

 

（左起）上海市北高新（集團）有限公司副總裁馬慧民、上海市經濟和資訊化委員會副主任張英、政府資訊科技總監（署理）黃志光太平紳士及B4B大數據應用挑戰賽創始人兼董事李振業，齊為「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」展開序幕。


　　第一次滬港經貿合作會議於2003年舉行，2015年更名為滬港合作會議，香港與上海全面建立合作關係；及至2021年第五次會議，當中提及要加強香港與上海於數碼生態上的合作，因此今年正式啟動兩地數據交流，舉辦「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」，並於「香港國際創科展」舉辦「滬港合作．數字共融」論壇。

 

　　論壇及競賽的主辦及支持機構嘉賓包括政府資訊科技總監（署理）黃志光、上海市經濟和資訊化委員會副主任張英、助理政府資訊科技總監 (資訊科技基礎設施) 麥之駒、空間數據辦事處總監陳宇俊、香港科學園數據管治督導委員會主席車品覺、上海市經濟和資訊化委員會資訊化推進處副處長山棟明、臨港新片區跨境數據科總經理李晶、上海數據交易所副總經理李磊、上海數商協會秘書長盧勇，以及海市北高新（集團）有限公司副總裁馬慧民。承辦機構之一、B4B大數據應用挑戰賽創始人兼董事李振業表示，這次競賽是由兩地政府提供開放數據，讓專才進行數據分析，提供數據商業化方案，促進兩地團隊的互相交流，並可使用兩地開放數據。

 

李振業認為，論壇及競賽有助香港及上海的專才交流之餘，也可接收兩地數據，為商界構思更多新點子。


上海以一個系統管理市民公用事務

 

　　李振業指出，內地多數公營機構由政府管理，很多公共價值的數據資產屬於政府，上海已一早透過數據及應用程式提供便民措施，例如：「一網通辦」，市民在一個平台內已可進行所有公用事業服務及接收政務資訊；上海市政府也可用一個系統完成所有工作，有助提升效率。因此，上海的開放數據應用程式已發展得相當成熟。

 

      香港的情況則大不同，李振業指本地大多數服務由公營及私營機構擁有，相關數據不屬於政府，收集過程和使用過程中亦未建立數據授權。「目前港府正在努力向公營及私營機構遊說，可先把數據脫敏，去除所有私人數據後，再作為開放數據。」他舉例指賽車遊戲開發公司Plutonization，為營造迫真的畫面，除了自行於香港街道取景，更利用港府免費提供的路面數據，呈現出香港路面實景狀況，把路面景觀細緻呈現。主打航空人才培訓的Aerosim，亦以實景空中地圖作為機師培訓用途。可見目前的趨勢是，提供數據及使用數據各可衍生眾多行業，令商界百花齊放，也推動社會進步。

 

「香港國際創科展」的「滬港合作開放數據應用解決方案」展覽，呈現出更多開放數據的可能性。

 

香港積極建立空間數據基礎

 

　　近年港府積極為開放數據建立空間數據基礎，領先全球步伐；就李振業所見，近幾年空間數據的發展，可進一步提高開放數據可使用性，為未來社會發展建立穩固基礎。事實上，不少有心人亦為香港數碼發展出力，李振業是其中一人，他於2015年已在香港及上海推動成立數據孵化器，幫助年輕人瞭解本地環境及內地智慧城市的發展。「香港與上海皆是歷史悠久的高度商業化社會，多年前已進行數碼化轉型。因此如果要選擇中國兩個智慧城市，滬港是不二之選。」

 

數碼商業生態助增加更多行業

 

　　李振業亦表示，香港是全球推動空間數據較先進的城市，故論壇以「空間數據共用平台」為數據底層，輸出香港數據界的看法之餘，並且讓上海對香港數碼產業認識更多，幫助香港融入國家大局。「要如何以數據惠及社群，以及怎樣流動及交易數據，也是相當大的命題。希望論壇先作初步探討，將來更多業界專才加入討論。」李振業寄望，在三至五年內，香港的數碼商業生態可漸漸成熟，並於數據交易平台扮演重要角色，同時衍生多個行業及職位，助社會更蓬勃發展。

 

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