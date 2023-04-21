Mox「即時借」超低利息 實際年利率低至1.61%，包括高達$4,000現金獎賞

今時今日申請貸款邊個仲會想慢慢等？申請信貸同時開立一個多功能戶口，既方便理財還款，又可以節省時間。由渣打銀行全力策動的虛擬銀行Mox深明客戶所需，簡化貸款審批程序所需的文件以及加快審批時間。新客戶下載Mox App後，按「申請『即時借』並開戶」，輸入個人資料再選擇貸款額及還款期，便可一次過完成開戶及貸款申請，即時批核，程序簡化方便，全程毋須露面及提供額外文件。一經批核，現金直接存入你全新開設的Mox戶口。Mox集信貸服務、信用消費、繳費及儲蓄功能於一身，兼享盡多重精彩優惠，滿足你日常需要！

「即時借」限時優惠實際年利率低至1.61%

近月香港正式全面通關，不少香港人為止旅行癮，紛紛外遊。又或者心思思想換車或買車；添置新傢俬或裝修安樂窩，都需要不同的大小的金額去實現。一時之間缺乏現金流並急需周轉的你，不妨考慮Mox推出的「即時借」優惠，即日起至2023年4月30日成功申請指定貸款金額及還款期，可享實際年利率低至1.61%*（包括高達HK$4,000現金獎賞^）。

舉例來說，申請貸款金額達HK$350,000至HK$749,000，還款期為49個月或以上，可享HK$1,500現金獎賞^；如果申請貸款金額達HK$750,000或以上，還款期同為49個月或以上，更可享高達HK$4,000現金獎賞^。

了解更多「即時借」現金奬賞：https://mox.com/zh/promotions/realise-your-plans-with-our-tax-season-low-interest-rate/

卡數「即時清」 選擇指定還款期 可享0%利息

Mox除了提供「即時借」服務之外，Mox明白打工仔每月找卡數的惡夢，故推出卡數「即時清」計劃，助你擺脫卡數問題。最近Mox提供0息卡數「即時清」，申請卡數「即時清」貸款金額 HK$5,000或以上並選擇3至6個月還款期，可享0%利息**，而Mox只會收取一次性收費：3個月還款期只需HK$100；4至6個月為HK$300，清卡數無難度。

申請卡數「即時清」的程序簡單方便，無須額外證明文件，只需一app在手，將其他銀行或財務機構的卡數轉到Mox App整合，用數分鐘就可以完成申請及清還其他銀行或財務機構卡數，從而減少每月還款支出高達98%⁺。

了解更多卡數「即時清」： https://mox.com/zh/promotions/instant-clear/





Mox Credit現金透支 現金隨時到手

有時應付日常使費，種種生活開支令人透不過氣。正所謂「Cash is King」，有足夠現金，才可輕鬆應付緊急支出。Mox Credit提供現金透支服務，利息將以每日為計算基礎，讓你靈活清還。Mox設JETCO及Mastercard ATM提款網絡，覆蓋全港，24/7全天候為你服務，讓你在關鍵時候輕鬆應急。



限時優惠：即日起至2023年5月17日，經本地指定的ATM網絡以Mox Credit現金透支提取現金可享HK$0手續費^^，而且次數無上限！

了解更多Mox Credit現金透支：https://mox.com/zh/promotions/mox-credit-cash-advance/

「簽賬分期」 靈活攤分 盡情享受

有了足夠的現金流，放假當然要盡情享受！ 現在以Mox Credit消費，交易消費HK$400或以上便可申請「簽賬分期」，即時知道批核結果，Shopping買得更盡興。「簽賬分期」更可靈活自選3至60個月還款期，實際年利率即時更新，收費透明，確保客戶用得放心。

了解更多「簽賬分期」：https://mox.com/zh/promotions/split-purchase-mox-credit/





心動不如行動，未成為新客戶的你，立即把握機遇。由即日起至2023年4月28日，新客戶只要用邀請碼「MOX1000」開戶兼申請Mox Credit，就可以賺高達HK$1,000開戶迎新獎賞#，名額有限，先到先得，額滿即止！

了解更多「MOX1000」開戶優惠：https://mox.com/zh/promotions/mox1000/

借定唔借？還得到先好借！

^ 推廣期由即日起至2023年4月30日。受「即時借」現金奬賞推廣條款及細則約束。

* 以貸款金額HKD750,000及49個月還款期計算，「即時借」貸款所計算之實際年利率為低至1.61%（已包括將於2023年5月31日或之前存入你的Mox戶口之HKD4,000現金奬賞）；而未包括「即時借」推廣現金奬賞之實際年利率為低至1.88%。實際年利率是根據《銀行業務守則》所載的有關指引計算。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。「即時借」貸款的實際年利率將由Mox最終決定，並受申請時客戶的Mox Credit戶口個別狀況影響。「即時借」的收費將不定時作出更新。更多詳情請參閱Mox網站內的「即時借」產品資料概要及一般條款及細則附表3。

** 0息/0%利息指申請卡數「即時清」計劃3-6個月還款期的每月收費。你需要繳付一次性收費，詳情請參考Mox app內之實際年利率及相關收費。

+ 請參閱Mox網站的例子。例子只供參考。

^^受Mox Credit現金透支手續費豁免推廣條款及細則約束。HKD0手續費指Mox收取的現金透支費用將於推廣期內被豁免，但不包括於萬事達卡自動櫃員機進行現金提款所收取的費用。現金透支費用豁免屬於推廣優惠；關於我們對Mox Credit現金透支交易的標準手續費，請參閱載於Mox應用程式及/或我們網站的「Mox Credit 產品資料概要」。

#受MOX1000邀請碼推廣條款及細則約束。

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