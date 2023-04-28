  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

第三屆「兒童書展」5月亞博舉行 獲多間大企業支持 冀開拓大灣區市場

28/04/2023

第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於2023年5月25日至28日（星期四至日）假亞洲國際博覽館2號展館舉行，提供一站式購物、教育及放電體驗。

 

兒童書展總策劃盧英傑先生先後創辦多個親子及教育品牌，業務涵蓋多個親子板塊市場，包括教育出版界、傳媒界及展覽業界。今年3月更打造Chill Kids Club進軍親子玩樂界，他亦看好內地的發展機遇，有意開拓大灣區親子市場。

 

Dr-Max1 兒童書展總策劃盧英傑先生

 

「兒童書展」逾3萬家庭入場　大獲好評

兒童書展總策劃盧英傑先生在2021年12月及2022年12月分別舉辦首屆「兒童書展」及第二屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」，提供教育、玩樂、探索及消閒等多元化體驗，開拓展覽業市場。過去兩屆活動反應熱烈，第二屆「兒童書展」的3天展期更吸引逾3萬家庭人次入場。

 

Dr-Max2第二屆「兒童書展」的3天展期更吸引逾3萬家庭人次入場。

活動大獲家長好評

其中「小小漂書號」攤位提供兒童漂書體驗、推廣閱讀文化，深受家長歡迎。港鐵及亞洲國際博覽館更安排乘車優惠，3至11歲小童免費乘搭機場快綫往返博覽館站；另設6條免費穿梭巴士路線往返會場，眾多家長滿意交通安排。

 

Dr-Max3 小小漂書號

 

積極發展展覽業　獲本港多間大企業支持

盧英傑先生積極發展展覽業市場，今屆活動更得到本港多間大企業支持，包括港鐵、11 SKIES及順豐香港。今年1月，本港與內地正式開關，活動繼續選址亞洲國際博覽館，預計毗鄰港珠澳大橋香港口岸的地理優勢有利吸引大灣區家庭到訪，開拓內地親子市場。

 

港鐵

港鐵延續上屆「兒童書展」的交通優惠，3至11歲兒童可以免費乘搭機場快綫前往會場，亦為成人提供乘車優惠。

 

11 SKIES

冠名贊助今屆「兒童書展」。

 

順豐香港

順豐香港會在其內地官方平台宣傳「兒童書展」，發佈活動相關資訊，相信可以增加「兒童書展」在內地的曝光度，吸引大灣區家庭參與，進一步增加人流及銷情，打入粵港澳親子市場。

 

藉Chill Kids Club進軍親子玩樂界

盧英傑先生看準香港兒童欠缺活動空間、家庭對兒童遊樂場的需求甚大，打造32,000呎的親子互動天地Chill Kids Club，開拓親子玩樂市場。

 

Chill Kids Club於今年3月中旬開幕，提供18個主題遊樂設施，為兒童提供優質玩樂時間，甫開幕已得到多個親子平台及媒體報道，成為本港家庭最新、最熱門的親子放電好去處。

 

Chill Kids Club更座落航天城K11 ATELIER 11 SKIES，同樣鄰近港珠澳大橋香港口岸，相信可以在「五一黃金周」吸引大灣區家庭到訪，進一步開拓大灣區親子市場。

 

Dr-Max4親子互動天地Chill Kids Club

Dr-Max4

 

第三屆「兒童書展暨超級親子用品展」詳情:
日期：2023年5月25日至28日（星期四至日）
時間：上午10時至晚上8時
地點：亞洲國際博覽館Hall2
票價：VIP門票：成人HK$200  兒童HK$100
一般門票：成人HK$100 兒童HK$50

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,029.93
    -57.45 (-0.147%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.13
    +0.05 (+0.001%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,243.61
    -31.33 (-0.192%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.943
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.346
變動率︰-3.208%
較港股︰-1.16%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.255
變動率︰-4.411%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.635
變動率︰-4.843%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.713
變動率︰-5.595%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.600
變動率︰-8.232%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.755
變動率︰+15.242%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升224.897
變動率︰+9.295%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升867.140
變動率︰+5.390%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌187.560
變動率︰-7.442%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:28 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:28 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

Mr. CHEESECAKE登陸香港！米芝蓮大廚主理、被喻為「東京no.1芝士蛋糕」！3種食法嘗流⼼口感！必買香港限定抹茶味！即睇地址+價錢+預訂方法
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！
人氣文章

智城物語．方展策

Google Gemma｜GPT-4閉源惹議！Google推開源模型Gemma，為AI競爭添新變數，扭轉OpenAI獨大局面？
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

情傷過後：不自覺的把自己封閉起來！對感情失去信心，放不開、難跨前，如何重新走出來？
人氣文章

Art & Living

Art Central 2024：首推新銳藝術家專區「Neo」、大型裝置藝術區回歸！
人氣文章

Fashion

從Pinterest 2024年潮流預測，窺探時尚美妝最新趨勢！藍色彩妝成大熱、甚麼是Grandpacore？預備你的蝴蝶結穿搭吧！ 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
人氣文章
20歲女來經血崩確診患子宮頸癌！醫生揭禍源或與一種廁紙有關！孕婦常用恐影響胎兒？即睇3大如廁清潔方法減感染風險、消委會25款廁紙評分
人氣文章
白髮變多 | 白頭髮突然變多可逆轉？4類食物 + 333原則助長黑髮！缺乏邊2種元素易出白髮？皮膚科醫生：切勿同時染髮電髮！最好隔幾耐 ？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金