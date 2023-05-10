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大新信用卡推出「母親節心意摯禮」 聯乘多款品牌 精選窩心禮品

10/05/2023

母親節將至，大新銀行有限公司溫馨呈獻大新信用卡「母親節心意摯禮」，聯乘多款品牌精選窩心禮品，讓大家送贈禮物給摯愛的母親，一表孝心。

大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼小姐表示：「大新信用卡的業務理念是致力為客戶提供多姿多彩的用卡體驗。客戶透過多樣化的信用卡，按各式各樣的需求賺取獎賞，增添消費樂趣。母親節將至，為人子女都想藉著母親節贈送禮物向媽媽表達謝意！我們推出『母親節心意摯禮』推廣，客戶專享多款精選購物優惠，涵蓋美肌護膚品、家庭電器、鮮花花束、美食禮盒等，務求大家從百忙中仍能為摯愛精心挑選禮物，輕鬆為媽媽送上難忘驚喜。」

心意摯禮一：溫馨聚餐 購物優惠開催【DON DON DONKI 即賺 20 港元現金回贈】
即日起至 5 月 31 日，成功登記及憑卡於 DON DON DONKI 或鮮選壽司門市，單一簽賬滿 300 港元，即享20 港元現金回贈，最高可享 100 港元現金回贈。登記名額有限，先到先得。

心意摯禮二：呵護肌膚 無微不至【fresh 100 港元即時折扣】
即日起至 5 月 31 日，憑優惠碼於 fresh 網店購物滿 500 港元，即享 100 港元即時折扣。向媽媽送贈護膚品，祝福摯愛永遠青春美麗，盡顯孝心。

心意摯禮三：家庭電器好幫手 窩心實用【Rasonic 網店精選貨品 6 折起】
即日起至 5 月 31 日，於 Rasonic 網店購買指定產品，可享低至 6 折優惠。不論送上蒸氣焗爐，還是電動噴水拖把給媽媽，都定能減輕媽媽的家務負擔，慰勞全天候照顧家庭的母親。

心意摯禮四：鮮花表心意 感動驚喜【Gift Flowers 母親節鮮花系列 88 折優惠】
即日起至 5 月 14 日，憑優惠碼於 Gift Flowers 網店購買母親節鮮花系列，可享 88 折優惠。花點心思，驚喜無限。

心意摯禮五：水果及美食禮盒 滿滿心意【Gift Hampers 及 Gift Something 低至 85 折優惠網】
即日起至 6 月 22 日，憑優惠碼於 Gift Hampers 及 Gift Something 網店購物，分別可享 85 折及 88 折優惠。既可以逗媽媽開心，又可以一家人一起享用水果、美食及美酒，倍添溫馨。

 

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附圖：客戶於香港 DON DON DONKI 或鮮選壽司門市簽賬享高達 100 港元現金回贈。

 

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附圖：客戶於 Gift Flowers / Gift Hampers / Gift Something 網店購物，輸入指定優惠碼，可享低至 85 折優惠。


註：優惠須受有關條款及細則約束。優惠詳情，請參閱網頁：
https://www.dahsing.com/html/tc/credit_card/latest_offers

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