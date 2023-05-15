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平安壽險新銀保渠道成增長引擎

15/05/2023

平保壽險業務在今年第一季度實現正增長，其中“新銀保”渠道表現亮眼，平安銀行代理保險收入達13.18億元，同比增長84%，新業務內含價值NBEV超同期3倍，大幅超出預期。

銀行銷售保險產品並非新事物，但新銀保與過去的銀保不同，新銀保以客戶需求為出發點，由擁有專業財富管理經驗團隊銷售，產品以長期期交為主，有效推動壽險新業務價值的提升。

新銀保渠道是平安從單一渠道轉型至多渠道銷售的重要創新舉措，有別於傳統的銀保，平安銀行正在打造的新銀保團隊，擁有正式行員編制及較同業更高的業績激勵。

一支懂財富管理的保險隊伍

新銀保隊伍並非一支只賣保險的代理人隊伍，而是一支專業的“懂財富的保險隊伍”，把保險作為資產配置的關鍵組成部分，通過資產配置的形式為客戶配置保險，不單純在銷售保險。

平安新銀保團隊於2021年10月正式成立，至2023年3月底入職超過1,700人。團隊是一支懂保險的高素質隊伍，95%是本科學歷以上，服務集團110萬財富客戶，產能是績優代理人的1.4倍。預計此團隊人數將於2025年末增加至8,000人，貢獻穩步增長。

平安集團總經理兼聯席CEO謝永林表示，保險代銷在歐美銀行財富管理的中間業務收入佔整體規模約50%（歐洲為60%），而這佔比在國內目前約在20%-30%之間，可見新銀保渠道具有廣闊的增長空間。

謝永林預期，新銀保渠道未來五年有望成為平安壽險的主要渠道之一，與傳統保險代理人渠道並駕齊驅。

新銀保模式體現平安獨特綜合金融優勢

平安新銀保的競爭力，亦來自於背靠集團的綜合金融模式優勢，通過銀行、壽險、信託的深度協同，打造行業獨特。

 

平安集團綜合金融盈利模式


平安秉持著“一個客戶、多種產品、一站式服務”的綜合金融經營理念，深度挖掘每個客戶的全生命週期價值，通過交叉銷售、交叉服務，滿足客戶需求外，降低成本、提升客戶體驗與信任。

在新銀保之下，平安銀行並非如此前直接拿著平安人壽的個險銷售給客戶，而是根據客戶需求，向壽險提出定制、有市場前瞻性及競爭力的產品，通過資產配置滿足客戶的財富管理、養老保障以及財富傳承等需求。

可以預見，依託集團綜合金融生態優勢，平安新銀保將持續高價值發展，成為壽險業務的全新增長引擎。

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