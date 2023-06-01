  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」圓滿結束！ 重量級名人嘉賓出席 會場氣氛熱烈盛況空前

01/06/2023

20230601-drmax-pr-cover-in_article

 

一連四日（5月25日至28日）於亞洲國際博覽館舉行的第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）圓滿結束！本屆「兒童書展」以「走進童話世界，向安徒生致敬」為展覽主題，多名重量級名人嘉賓出席，同時吸引約35,000個家庭入場，為參展商帶來商機。

 

是次「兒童書展」圓滿成功，有賴11 SKIES冠名贊助、港鐵再度提供機場快綫優惠、策略夥伴展覽集團及順豐香港鼎力支持。協辦機構 《親子頭條》董事總經理盧英傑先生預告下一屆兒童書展將以兒童中外文化藝術交流為主題，盼香港小朋友可與其他地區的小朋友交流。

 

重量級名人嘉賓出席開幕禮

第三屆「兒童書展」開幕禮於5月25日舉行，典禮上多名重量級名人嘉賓出席，包括：「田叔叔英語閱讀計劃」創辦人暨立法會議員田北辰先生、主辦單位D & P Education Kingdom行政總裁崔敬廷先生、《親子頭條》董事總經理盧英傑先生、大會門票印刷商鴻興包裝印刷中心商務總監任加信先生、香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長、凝皓教育創辦人林溢欣老師及兒歌天后李紫昕Purple姐姐等。

 

20230601-drmax-pr-image1

「星級童話故事大師」泰臣與一班演藝人員於台上表演。

 

「大粒MAC教室」閱讀計劃發佈會 及 第二屆「正向動力計劃」啟動禮

第三屆「兒童書展」首日亦舉行了「大粒MAC教室」閱讀計劃發佈會及第二屆「正向動力計劃」啟動禮，獲新世界中國地產董事兼周大福慈善基金主席鄭家成先生等嘉賓現身支持。淨緣慈善基金董事莊婉華女士表示，「大粒MAC教室」閱讀計劃透過偉人故事及鄭裕彤先生的卡通形象「大粒MAC」推廣正向教育，而閱讀計劃一套12冊的親子繪本，將分享12位偉人故事，每位都代表博愛、堅毅等不同的處世態度及美德，值得學生學習。

 

小小漂書號再度登場

上屆「兒童書展」的「小小漂書號」深受小朋友及家長歡迎，故今屆亦繼續設「小小漂書號」！RORO閱讀的士亦首度登陸漂書區，增添不少閱讀氣氛。

 

20230601-drmax-pr-image2

「小小漂書號」人頭湧湧，大人小朋友都在發掘心頭好！

 

資料由客戶提供

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,031.59
    -55.79 (-0.143%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.80
    +0.72 (+0.014%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,246.38
    -28.56 (-0.175%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.347
變動率︰-3.208%
較港股︰-1.16%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.260
變動率︰-4.407%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.635
變動率︰-4.843%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.715
變動率︰-5.587%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.605
變動率︰-8.198%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:29 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:29 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

Google Gemma｜GPT-4閉源惹議！Google推開源模型Gemma，為AI競爭添新變數，扭轉OpenAI獨大局面？
人氣文章

娛樂情報

陳輝陽爆女歌手錄音惡行！戙高腳食飯態度差！一句說話令他難忘：喺香港錄廣東歌都冇X用
人氣文章

娛樂情報

姚焯菲出新歌《初心小島》認入行急促成長！推追求者唔急拍拖：拍拖好煩呀
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性愛姿勢：Top 3做愛體位公開！男女喜好大不同！哪些體位女性最易性高潮？一個體位最危險！如何向伴侶表達喜好體位？教你性溝通3招！性愛期間切忌講XX！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婆媳糾紛未解，岳婿問題來襲！婚後針鋒相對的家人，是絕望離婚的導火線？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

率先試！上環全新廚師發辦！港台星廚坐鎮主理Omakase：必食魚香脂香吞拿魚三食、鮮味滿瀉海膽花雕蟹、炭烤星鰻天婦羅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
季節性情緒失調 | 為何春天易心情低落？缺乏一種維他命易抑鬱、煩躁、記憶力衰退、瞓不好、提不起勁！早餐加這3款營養食物即醒神新文章
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣新文章
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金