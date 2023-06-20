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【日本股票市場再獲青睞】亞洲專家為你拆解投資日本的六個疑問

20/06/2023

 • 瀚亞投資－ 日本動力股票基金(下稱「本基金」) 。
 • 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。
 • 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。
 • 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
 • 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
 • 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。
 • 本基金可使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDI會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
 • 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

 

eastspring

 

投資者在日本等全球週期性市場選股時， 需要採取獨特及嚴守紀律的主動型估值方針，以隨著時間推移實現顯著的超額回報。

 

1. 價值投資的回歸使日本股票再次獲得青睞。此趨勢能否持續？

日本的週期股相對集中，自2020年年底以來轉向較傳統經濟行業及價值股的趨勢令日本受惠。由於投資者關注擁有長期盈利增長潛力的公司，目前的通脹及高息環境持續利好價值股。若市場對風險的認知及預期發生變化，導致市場價格與資產價值之間出現顯著脫節，則相關領域亦會存在投資機會。

 

2. 如何識別致勝公司？

主動型投資旨在避免價值陷阱及定價過高的公司。價值陷阱通常在不注重股東回報的公司出現。而對於長期投資者而言，價格過高的公司均是同樣危險的投資選項。投資者容易受偏見影響，因此首先要清楚了解導致價格錯置的行為的根源，並關注整個市場上相對估值異常的公司，分析一間公司的長期可持續盈利趨勢。

 

3. 目前的宏觀經濟環境是否利好日本股市？

日本的2023年實際國內生產總值增長預測為+1.8%，增幅位居已發展市場前列。1 面對全球經濟放緩壓力，日本應有一定程度的抗禦力。通脹在1月創下高位後放緩，但仍遠高於日本銀行通脹目標。日圓在過去一年左右期間大幅波動，走弱整體而言利好日本股市的收益。但由於日本企業將生產基地遷移海外，此影響會隨著時間而減弱。日本銀行在12月宣佈上調10年期日本政府債券的目標區間上限，日圓走強，或為2023年進一步收緊貨幣政策奠下基礎。

 

4. 投資者可在何處尋找投資機會？

日本國內重新開放、穩健的消費、中國經濟回復正常以及近期工資上升均是振興日本企業的利好因素。供應鏈正常化、商品及物流成本的下降以及將成本升幅轉嫁予消費者的能力亦應利好公司的利潤。額外儲蓄及積壓需求將利好日本國內的商場營運商。而全球供應限制持續減少將有利製造商，尤其是汽車公司。旅遊業以及滿足中國需求復甦的鋼鐵及化工公司將受惠。

 

5. 為何投資日本而非其他已發展市場？

按市值計算，日本股市是全球第三大證券交易所，亦是一個流動性極高的市場。然而，日本股市也是最受低估及持倉最低的市場之一。按日圓計算，日本股市在2022年下跌4%，較其他已發展市場，這表現「相對」不俗。擁有此抗禦力是由於日本的疫後重新開放較晚、日圓走弱，以及過去數年日本增長股的超額升幅不同於美國等市場。估值是另一個重要原因。儘管盈利修訂幅度顯著且公司的基本因素有所改善，但日本市場的估值並未獲重估，其價格相對具吸引力。

 

6. 哪些風險值得關注？

企業管治改革放緩是最大風險，但良好的動力及多個推動因素正以可持續的方式推動企業管治改革。這些推動因素包括政府支持、解除交叉持股的限制、股東的積極性有所加強，以及對公司的財務可持續性、員工的動力及股東回報均作出重大貢獻的企業重組。

 

瀚亞投資 － 日本動力股票基金（「本基金」）

本基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。本基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。本基金亦可投資於預託證券（包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)）、可換股債券、優先股、認股權證及日本實體發行的定息證券。

 

基金特色

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基金獎項

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本資料僅供參閱，基金詳情請參閱 http://bitly.ws/IUb2

 

1 資料來源︰2023年世界經濟展望。

2 以日本股票團隊的平均行業經驗計算

 

免責聲明

所有數據均由Eastspring Investments (Singapore) Limited提供。本資料並不構成購買本基金投資單位的要約或邀請。可經瀚亞投資香港或其任何指定分銷商查閱或索取本基金的要約文件。若要申請認購本基金單位，必須填妥要約文件隨附的申請表格。有意投資者於決定是否認購或購買本基金單位前，應細閱要約文件，包括內文詳述的風險因素，尤其是投資新興市場牽涉的相關風險因素（如適用）。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失投資本金的風險。過往表現未必是本基金未來或預期表現的指標。本基金單位價值或單位產生的任何收益（如有）可升可跌。倘本基金以美元╱港元以外貨幣計值，美元╱港元投資者可能承受貨幣匯率波動風險。本文所載資料並無考慮任何人士的具體投資目標、財政狀況或個別需要。有意投資者於購買本基金單位前，應諮詢財務顧問意見。倘有意投資者選擇不諮詢財務顧問意見，則應考慮本基金是否適合其投資。瀚亞投資香港是英國Prudential plc 的全資附屬公司。瀚亞投資香港及Prudential plc 與主要營業地點位於美利堅合眾國的Prudential Financial, Inc. 和在英國成立的M&G plc 的附屬公司Prudential Assurance Company, 並無任何關連。

本資訊及我們網站(eastspring.com.hk)所載資料未經證監會審閱。由瀚亞投資（香港）有限公司刊發。

©2023 瀚亞投資（香港）有限公司。版權所有。

 

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