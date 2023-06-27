  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【日本股市新曙光】東證指數上月創下新高 日本價值股估值較增長股仍顯著低

27/06/2023

 • 瀚亞投資－ 日本動力股票基金(下稱「本基金」) 。
 • 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。
 • 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。
 • 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
 • 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
 • 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。
 • 本基金可使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDI會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
 • 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

 

20230620-eastspring-cover

 

日本東證股價指數上月創下33年新高，今年以美元計上升了10%1。對於堅守信念的投資者而言，市場上升充分印證了他們的觀點。長久以來，看好日本市場的理由︰估值低廉、企業有改革潛力、利潤率不斷改善。這些因素最終有望獲投資者青睞。

 

20230620-eastspring-image1

 

日本市場的市帳率僅1.3倍2，定價較美國、歐洲及亞洲（日本除外）市場更加吸引。儘管如此，按現金盈利率計算，日本的現金盈利亦高於其他市場。受惠於效率提升，利潤率亦呈上升趨勢。企業管治日益改善是日本市場的另一個關鍵結構性變化。多年以來，獨立董事在公司董事會的代表性不斷增加，多間知名公司的董事會引入了多名維權基金經理。東證股價指數中，77%公司的獨立董事至少佔董事會人數的三分之一3。隨著股息及股票回購增加，股東價值受到更大關注。最近，東京證券交易所的新規則要求交易價格持續低於帳面值的公司披露補救計劃。此舉有可能鼓勵公司付出更大努力來提高企業價值。

 

宏觀因素方面，日本重新開放帶來的積壓國內需求、中國重新開放引起的正面延伸影響以及供應限制的消除將在2023年促進日本經濟。雖然疲弱的出口將在未來拖累日本經濟的發展，但最近春季的工資磋商帶來的加薪幅度超出預期，或有助維持消費支出。在消費支出增加的支持下，日本經濟今年第一季度的年化增長率為 2.7%。加薪使消費者接受更高的價格，從而有可能為企業帶來加價空間。自2022年4月以來，消費物價通脹一直高於2%，符合日本銀行的目標。如果情況持續，這可能意味著日本長達數十年的通縮結束，有望使私人需求成為經濟增長的重要推動因素。

 

瀚亞的日本股票團隊在物色錯價公司及關注公司的可持續現金流時繼續遵循嚴謹準則。雖然市場已經上升，但好消息是日本價值股的估值仍顯著低於日本增長股。儘管投資過程可能遇到障礙，但有耐性的投資者將迎來更大的潛在升幅。

 

瀚亞投資－日本動力股票基金（「本基金」）

本基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。本基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。本基金亦可投資於預託證券（包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)）、可換股債券、優先股、認股權證及日本實體發行的定息證券。

 

基金特色

20230620-eastspring-image2

 

基金獎項

20230620-eastspring-image3

20230620-eastspring-image4

 

1 彭博，截至2023年6月7日。

2 瀚亞投資、IBES MSCI指數、Refinitiv Datastream，截至2023年3月31日。所用指數：MSCI日本指數、MSCI歐洲指數、MSCI所有國家亞太（日本除外）指數、MSCI新興市場拉丁美洲指數、MSCI所有國家世界指數、MSCI美國指數。

3 野村證券及彭博，截至2023年3月31日。投資範圍為東證股價指數。以公司數據及彭博為基礎。

4 以日本股票團隊的平均行業經驗計算。

 

本資料僅供參閱，基金詳情請參閱 https://bit.ly/3JsGGrO

 

免責聲明

所有數據均由Eastspring Investments (Singapore) Limited提供。本資料並不構成購買本基金投資單位的要約或邀請。可經瀚亞投資香港或其任何指定分銷商查閱或索取本基金的要約文件。若要申請認購本基金單位，必須填妥要約文件隨附的申請表格。有意投資者於決定是否認購或購買本基金單位前，應細閱要約文件，包括內文詳述的風險因素，尤其是投資新興市場牽涉的相關風險因素（如適用）。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失投資本金的風險。過往表現未必是本基金未來或預期表現的指標。本基金單位價值或單位產生的任何收益（如有）可升可跌。倘本基金以美元╱港元以外貨幣計值，美元╱港元投資者可能承受貨幣匯率波動風險。本文所載資料並無考慮任何人士的具體投資目標、財政狀況或個別需要。有意投資者於購買本基金單位前，應諮詢財務顧問意見。倘有意投資者選擇不諮詢財務顧問意見，則應考慮本基金是否適合其投資。瀚亞投資香港是英國Prudential plc 的全資附屬公司。瀚亞投資香港及Prudential plc 與主要營業地點位於美利堅合眾國的Prudential Financial, Inc. 和在英國成立的M&G plc的附屬公司Prudential Assurance Company,並無任何關連。

本資訊及我們網站(eastspring.com.hk)所載資料未經證監會審閱。由瀚亞投資（香港）有限公司刊發。©2023 瀚亞投資（香港）有限公司。版權所有。

 

資料由客戶提供

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,029.04
    -58.34 (-0.149%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.64
    +0.56 (+0.011%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,245.67
    -29.27 (-0.180%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.943
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.233
變動率︰-3.528%
較港股︰-1.49%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.330
變動率︰-4.352%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.635
變動率︰-4.843%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.710
變動率︰-5.609%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.605
變動率︰-8.198%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.745
變動率︰+15.186%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升225.381
變動率︰+9.530%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.195
變動率︰+5.420%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌187.833
變動率︰-7.307%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:30 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:30 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

港善用「尖白流」，互惠互補深圳南山
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
人氣文章

娛樂情報

陳蕾首個紅館演唱會邀《造星V》學員合體夾Band！Nathan深潛後再re-u狀態勇！陳蕾：走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性愛姿勢：Top 3做愛體位公開！男女喜好大不同！哪些體位女性最易性高潮？一個體位最危險！如何向伴侶表達喜好體位？教你性溝通3招！性愛期間切忌講XX！
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本大熱碳酸美肌法！SOFINA iP土台美容液：血管力、細胞循環力UP！告別暗沉粗糙肌
健康好人生 Health Channel
人氣文章
郵輪逾百旅客腹瀉疑爆霍亂！15人症狀複雜需隔離做檢測！霍亂潛伏期幾耐？嚴重可致死？即睇衛生防護中心預防霍亂2大方法
人氣文章
壽而康（二）
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金