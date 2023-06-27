平安保險居家養老一年拓展47城

當前中國人口老化問題嚴峻，截至2022年底，60歲及以上人口約2.8億，佔全國人口19.8%，預計到2035年將增至4.2億，佔比超過30%。老齡產業市場潛力巨大。



在“養老不離家”的傳統觀念下，估計超過90%的老齡人口選擇居家養老，其餘將留在家中，但依託所在社區支援如日間護理、家政服務等，或入住養老設施。



老齡人口選擇居家養老比例高，但家庭環境從硬件設施到服務普遍未能滿足養老對安全、健康、便利等各方面的需求。如何讓老年人在自己熟悉的家庭環境中生活，同時享受到專業的社會化服務，為身心健康提供保障，是推進居家養老模式最核心的問題之一。



平保在2022年3月率先推出居家養老服務體系，依託集團醫療健康生態圈優勢，整合社會優質養老資源，以三位一體管家、十大服務場景，打造一站式養老服務解決方案。



三位一體養老管家，包括智能管家、生活管家和醫生管家。無論生活中的小事、大事和急事，都可以放心交給管家協調解決。十大服務場景覆蓋“醫、食、住、行、財、康、養、樂、護、安”的服務，可以滿足長者在醫療護理、飲食起居、出行娛樂、養生保健等生活中方方面面的需要。



一年後的2023年3月，平保居家養老服務針對上述十大場景已推出超過500多項服務，覆蓋47個城市，超過4萬名客戶獲得居家養老權益。

中國版管理式醫療之保險+養老

三位一體養老管家



智能管家通過平安自主研發的智能系統，不但可以提供生活助手、智能物聯、音視頻問診等健康管理服務，還能密切監測居家老人的身體徵狀、行為和環境，及時排查、監測老人意外跌倒、睡眠質量、日常運動量等指標，監測空氣質量、燃氣洩漏等。一旦發現異常，可第一時間聯絡子女、緊急聯絡人和管家，發出預警警報。



生活管家是線上的真人管家，能夠7*24小時響應長者的需求，平保憑藉強大的資源整合能力，篩選各養老細分領域的優質服務商，一站式滿足長者生活上的服務諸如老人助浴、廚師上門做菜及上門保潔等。



佈局養老，醫療資源是"重頭戲"。居家養老服務中的醫生管家，就是脫胎于平安的管理式醫療平台——平安好醫生，提供線上線下的醫療服務，其中全科醫生可提供全天候即時音訊問診，定制健康管理方案。



據業內研究顯示，2022年中國養老市場規模已超9.4萬億。由於中產階級養老意識的逐漸擴大，對養老服務需求將進一步提升，預計到2028年，中國養老市場規模或將達到30萬億。作為率先對該領域進行深度佈局的金融機構，平保的居家養老服務將迎來廣闊的增長空間。

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