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南華證券成為首批持牌虛擬資產之金融機構 引領香港虛擬資產市場

05/07/2023

南華金融集團欣然宣佈旗下之南華證券投資有限公司（「南華證券」）成為虛擬資產服務提供者制度生效後首批獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發牌之金融機構之一，使其成為香港提供虛擬資產相關服務的領先金融機構。

 

隨著區塊鏈日趨成熟，虛擬資產作為其生態圈的重點之一越來越受到投資者的關注。港府致力於發展虛擬資產行業及生態系統，而證監會亦因應該等新型行業時代而制定了一系列監管要求，以規範香港的虛擬資產活動。南華證券於 2023年3月17日獲證監會核准成為虛擬資產交易平台的介紹代理人，專業投資者客戶可通過南華證券轉介至獲證監會發牌之虛擬資產交易平台進行虛擬資產交易。

 

南華證券一直致力於拓展創新金融服務業務，以滿足不同客戶的需求。南華金融集團的綜合金融平台涵蓋全球尖端金融機構發行的多元化投資產品，旨在向投資者提供一站式的解決方案，從而實現其資產增值。

 

南華金融集團執行副主席吳旭茉小姐表示：「面對近年需求大增之虛擬資產配置，預計香港虛擬資產市場在港府的積極推動下將日漸茁壯。是次適逢南華集團成立35周年，南華證券成功取得虛擬資產交易平台的介紹代理人牌照將令集團業務踏上新里程，為專業投資者提供兼具創新、安全的另類資產投資服務，料為集團的各項業務帶來協同效應，開拓香港金融市場的新潛力。」南華證券期望藉著豐 富的專業投資客戶資源，為拓展香港虛擬資產市場邁出第一步。

 

為了深化虛擬資產交易及相關服務，南華金融集團旗下公司目前已向證監會提交 (i)虛擬資產交易；(ii)就虛擬資產提供意見；及(iii)提供虛擬資產的資產管理的相關牌照申請，以在各個受監管服務領域最大限度地發揮虛擬資產的潛力。南華金融集團將繼續不斷革新，助力推動香港發展成為國際虛擬資產中心的願景。

 

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