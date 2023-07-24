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調查指高小較抗拒中文科　90%教師指課程深 DR-Max《凝皓六段》總策劃林溢欣：從小打穩根基最重要

24/07/2023

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近年本港中學文憑試（DSE）的中文科成績見下跌趨勢，甚至被外界稱為「死亡之卷」。然而，學生的中文水平不但影響個人發展，也影響到香港整體的文化水平和競爭力。有慈善辦學機構舉辦了一項問卷調查，希望探討本港學生對中文科產生抗拒感的成因。結果顯示，逾90%中文科老師認為課程偏深，加上社會普遍重視英語學習，間接令學生抗拒學習中文。主辦方更邀請了中文科補習名師及《凝皓六段》總策劃林溢欣老師分享他們對小學生學習中文的意見。

課程內容艱深乏味　令學生抗拒
慈善辦學機構「共享學習天地」聯同香港教育大學校友會舉辦的「探討小學生中文科成績下跌趨勢現象」問卷調查，訪問了100間本地小學的校長及中文科老師。調查結果顯示，超過90%受訪者認為現時小學中文科課程傾向深奧；超過66%受訪者認同學生對中文科容易產生抗拒感，僅約20%受訪者表示不認同。超過46%受訪者表示，他們認為學生抗拒中文科，主要原因是中文課程內容越來越深奧，其次是課程內容沉悶，有42%受訪者表示認同。

 

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「共享學習天地」會長吳家儀女士現身香港書展分享調查結果。

 

另外，各有約30%受訪者認為學生本身對學習中文缺乏興趣，以及社會環境普遍較重視英文科，導致學生對中文科產生抗拒感；其他成因包括深入學習時間不足，以及學習配套不足。

學中文遇困難　小四最常見
對於小學生最常於哪一年級感到學習中文有困難，有超過一半受訪者認為是小四，而小五及小六各佔30%及20%，小三約有34%。由此可見，小學生由初小步入高小階段更容易感到學習中文有困難，相信與高小課程內容比以往深奧有關，繼而影響他們學習中文的動力，產生抗拒感。

《凝皓六段》總策劃林溢欣：升中後力有不逮　或無關資質
綜合調查結果反映，本港學生在小學階段已經對中文科有一定抗拒，而且以高年級尤甚，如果從小已經抗拒學習中文，當升讀中學後課程內容更艱深，抗拒感自然更強烈，亦可能是DSE中文科成績每況愈下的成因之一。

 

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中文科補習名師、《凝皓六段》總策劃林溢欣分享對小學生中文科成績下跌趨勢的見解。

 

事實上，近年亦有教育界人士開始注意到本港學生學習中文的問題根源，中文科補習名師、《凝皓六段》總策劃林溢欣老師認為，正正是學生在高小階段開始追趕不上中文科課程進度，導致升中後更困難重重，「許多時候學生跟不上進度，並非本身資質問題，而是小學階段根底不夠紮實，到初中更加吃力，DSE自然戰況慘烈。」

從根本解決疑難　培養學習興趣
對於小學生抗拒中文科，根據問卷調查，有受訪者建議鼓勵學生多閱讀中文書，尤其實體書籍，從閱讀中學習生字、詞語、句型、文章結構和寫作技巧。林溢欣認為，雖然多閱讀無疑有助學習中文，但時代氛圍已經轉變，學生的學習範圍比以前廣泛，小學生假日大多填滿了各種興趣班，現今已很難說服學生擁抱閱讀。因此，林溢欣斥資過千萬，聯同教育出版商DR-Max推出具點讀功能的兒童中文教材《凝皓六段》，希望從根本解決小朋友的學習疑難，同時培養學習中文的興趣。

 

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教育出版商DR-Max創辦人及董事總經理盧英傑先生（右）認為，本港家長越來越重視小朋友中文水平，教材市場需求潛力大。

 

出版商DR-Max：本地兒童中文教材需求大
參與出版《凝皓六段》的教育出版商DR-Max創辦人及董事總經理盧英傑先生表示，《凝皓六段》於預售階段已經售出超過500套，生意額高達3,000萬，反映兒童中文教材市場需求龐大，越來越多本地家長意識到提早為子女打好中文根基的重要性。

 

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教育出版商DR-Max參與香港書展，向家長及小朋友講解兒童中文教材《凝皓六段》。

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