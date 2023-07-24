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DR-Max「中國語文．一點就明」親子明星狀元大比拼 Bob林盛斌父子贏得「金榜狀元」寶座

24/07/2023

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由DR-Max主辦的「中國語文．一點就明」親子明星狀元大比拼，邀請到首次同台亮相大型公開活動的星級爸媽Bob林盛斌及小兒子Jaye、車婉婉及仔仔Justus，還有麥雅緻及仔仔Makson。經過連番激鬥，最後要靠決勝題才能夠分出勝負。結果由Bob林盛斌及細仔Jaye合力贏得「DR-Max 金榜狀元」寶座；其餘兩對則獲得「DR-Max明日之星」名銜。《凝皓六段》總策劃林溢欣老師即席以生動有趣的方法解答，小學生們常見的中文毛病，有些題目亦考起了在場人士。

 

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「DR-Max 金榜狀元」真實用家Bob 在台上自揭家中已經有整套《凝皓六段》，笑言自己及仔仔的中文基礎穩固，全賴家中有《凝皓六段》教材幫忙，內容豐富及配有點讀筆連自己作為家長亦獲益良多。

 

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擁有19年出版教材經驗及紮根香港的DR-Max斥資2百萬於今年書展擺設特色展位，更首度舉辦「中國語文．一點就明」親子明星狀元大比拼，目的是希望透過親子互動的問答遊戲，帶出現今家長們面對子女中文語文成績普遍下降的實況。從而延伸學習語文需要從小開始的重要。因此，邀請即將升讀小一的星二代破格參與大型公開活動，同台較量中文語文能力。藝人容羡媛則擔任大會司儀，與一眾好友大談親子經及教育中文時常常都會遇到的難題。而《凝皓六段》總策劃林溢欣老師，深明現今家長及學生的常見問題，特意與團隊匠心編制的中文教材《凝皓六段》以協助家長及學生提升語文的興趣及基礎。

 

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