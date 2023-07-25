「捕捉高息環境機遇 尋找財息兼收良機」講座

隨著美國通脹放緩，市場預期加息周期即將完結，有望迎來經濟軟著陸，並帶動美股持續向上。但另一方面，中國則走在一條不容易的復蘇之路，投資者面對中港股市、樓市疲弱，如何可以為資金找到出口，把握外圍息口見頂的黃金機會，享受固定收益投資價息兼收的潛力？

由經濟通及Syfe合辦是次講座，將邀請多位財金專家作分享，包括: 奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強、聯博代表、富蘭克林鄧普頓代表、滙豐代表及Syfe代表，

展望下半年最佳投資機會，並帶來創造高達8.6％^被動收入的機會，並即場解答觀眾的投資問題。現場觀眾更可獲得特別開戶獎賞及獨家優惠。

日期︰2023年8月8日（星期二）

時間︰晚上7時至9時

地點︰香港總商會（香港金鐘道95號統一中心22樓）

費用︰全免

語言︰廣東話

講者︰

• 蔡金強先生 綽號「小金人」，奧陸資本總裁兼首席投資官

• 聯博代表

• 富蘭克林鄧普頓代表

• 滙豐代表

• 李劍威先生（Syfe香港區總經理）

• Mr. Archit Parakh（Syfe香港區投資總監兼集團風險總監）

• 張素華小姐（Syfe執行董事）

內容︰

• 蔡金強先生、聯博代表、富蘭克林鄧普頓代表、滙豐代表，對談後市走勢

• Syfe為個人投資者帶來專業投資服務

• 如何創造高達8.6%被動收入

• 問答環節

產品合作夥伴︰聯博、富蘭克林鄧普頓及滙豐

立即報名: http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=866

資料由客戶提供

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