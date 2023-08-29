  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

順豐同城（09699.HK)：抓住中國即時零售機遇和互聯網本地生活趨勢，實現穩健增長

29/08/2023


隨著疫情後中國經濟逐步復蘇，人均可支配收入和支出有望改善，人們對産品和服務的期望也越來越高。在各電商平台以各種大促手段誘導消費復蘇及流量釋放的背景下，即時配送服務的領導者順豐同城（09699.HK）憑藉其優質連鎖餐飲、第三方平台客戶，及其服務覆蓋網絡等創新運營模式優勢，上半年已做出勝過市場預期的成績，後續勢必迎來更多的市場發展機遇。同時，市場估計2023年下半年中國零售消費的逐步復蘇和穩定健康增長也將為順豐同城提供有力支持。

 

順豐同城今年上半年交出亮麗的成績表，收入近57.49億元（人民幣‧下同），較去年同期增長28.8%；公司擁有人應佔利潤達3,031.4萬元，扭轉了去年同期的1.44億元虧損狀態，表現更勝過市場共識原先預期的1,270萬元。

 

交銀國際早前的研究報告指出，2023年7 月實物商品網上零售額調整後同比增5%，吃類、穿類和用類商品分別累計增長8.7%、12%和9.5%，而同期線下接觸型消費如餐飲零售恢復更快，且此類消費快於其他品類的趨勢持續，加上同期快遞業務量估計同比增約8%，由於電商GMV好於該行原先預期，故該行預期2023年電商行業GMV將增12%，其中拼多多、快手及抖音的全年GMV增長更分別預估達27%、31%及43%。換言之，2023年平台規模化效應有望持續。

 

該行報告指出，即時零售行業主打本地化、即時化，餐飲外賣是最大品類，佔比逾80%，而非餐零售品類多樣，用戶下單頻次比餐飲低，但在傳統行業滲透率僅為8%，市場空間大，預計即時零售行業中長期市場規模可達1萬億元人民幣(下同)，較該行預測的2023年超5000億元規模，仍有翻倍空間，亦預期將帶動即時配送增長。故該行亦看好第三方即配會受惠於行業需求提升維持穩定增長趨勢，包括順豐同城等將會受惠。

 

順豐同城擁各行業優質連鎖客戶
事實上，從中期業績上可見，順豐同城作為一家即時配送行業的領軍企業，公司憑藉其豐富的經驗和卓越的服務質量，贏得了眾多用戶的青睞。集團憑藉其全場景業務模式和差異化網絡能力，高度契合餐飲和非餐行業商家的多樣化即時服務需求，如電商件的逆向物流業務和同城的倉店即配業務。2023年上半年，公司的茶飲收入較去年同期增長80%，醫藥、美妝、母嬰、寵物與珠寶等零售品類收入更增長超過100%。集團亦於上半年持續加深與藥師幫、自然堂及周生生等品牌商家的合作。

 

隨着中國本地生活市場的快速發展，線上平台通過線上線下融合，强化其對社會零售的影響力。集團積極抓住這一趨勢，加强與各類知名第三方平台如抖音、天貓超市、微信和滴滴快送合作，滿足多元化的需求。公司不斷拓展服務範圍，覆蓋更多的商圈和市縣，為商戶提供更好的使用體驗和高效的運營效率。有着順豐集團作為其後盾，通過其所建立高效的物流網絡和倉儲基礎設施，實現了跨區域、跨城市的快速配送，滿足消費者對商品及時送達的需求。同時，公司注重提升服務質量，通過持續改善線下履約體驗，為客戶提供優質的即時履約和生活服務。順豐同城通過引入智能化技術、提升運營效率和配送準確性，提高了客戶的滿意度和忠誠度，為公司未來的業務增長提供更多空間。

 

創新的運營模式優勢為集團帶來機遇
互聯網本地生活行業的快速發展為順豐同城帶來了新的機遇。隨著互聯網本地生活的滲透率不斷提升，配送服務的需求也呈現出加速增長的趨勢。公司憑藉其靈活性和定制化能力在配送平台服務方面與其他標準化配送服務商形成了顯著差距。通過差異化的服務和附加價值，順豐同城提升了客戶粘度和流量吸引力，成為公司目前的核心競爭力之一。同時，公司積極開展智能化技術的研發和應用，例如物流大數據分析、人工智能預測和路線優化等，以提高物流效率和運營成本控制。此外，公司還推出了一系列創新的配送服務，如無人機配送、甚至高校即配等，以滿足不同消費群對更快速、更便捷的配送方式的需求。這些創新的運營模式優勢使其在市場競爭中保持領先地位，為未來的發展奠定了堅實基礎。

 

中國零售消費逐步復蘇，穩定健康增長助力市場發展
隨著人們對産品和服務質量、品種、功能、便利性甚至配送到家優劣體驗的期望也越來越高，這將為順豐同城提供了市場發展機遇。特別是2023年下半年，中國零售消費有望逐步復蘇並保持穩定健康的增長態勢，將進一步助力順豐同城的業務擴張。順豐同城作為第三方即時配送行業的龍頭企業，將能夠充分利用市場機遇，滿足消費者餐飲以至非餐飲層面消費對物流配送的多樣化需求，提供更優質、更便捷的服務，進一步提升市場份額和品牌影響力。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,000.78
    -86.60 (-0.222%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,135.42
    -1.66 (-0.032%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,238.41
    -36.53 (-0.224%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.909
變動率︰+2.362%
較港股︰-0.67%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.273
變動率︰-3.418%
較港股︰-1.37%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.475
變動率︰-4.237%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.625
變動率︰-5.105%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.711
變動率︰-5.605%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.635
變動率︰-7.996%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.715
變動率︰+15.019%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升228.270
變動率︰+10.935%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升867.260
變動率︰+5.405%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.170
變動率︰-7.141%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

巴塞隆拿MWC世界流動通訊展發布最新流動產品！科技新概念：Lenovo ThinkBook透明熒幕手提電腦、Motorola捲曲手機型爆登場
人氣文章

政是有心．余君雋

未來四年，台海將不太平
人氣文章

娛樂情報

梁嘉琪《早霸王》自爆前輩背住女友邀行沙灘撩上房！森美責「不應該」：你畀晒綠燈行沙灘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

灣仔烘焙店樓上發現英式小酒館！新上任星廚一改英國菜印象：一次食盡烤羊肩、羊腩、羊腿、羊頸肉香腸！熟成兩周本地鴨胸、鴨腿春卷
人氣文章

Art & Living

M+展覽「山鳴水應」：在瞬息萬變中，重新想像山、水、人與世界的關係 1
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

價值千萬清代扁壺變燈座？古董瓷器底部鑽穿一個小洞，「身價」即大跌？一個小洞對成交價影響多大？修補也無補於事？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
46歲旅遊達人疑沖涼吸入一氧化碳死！旅居尼泊爾20年貢獻當地！即睇4大高危地方、行為！邊6種人最易中招？
人氣文章
麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金