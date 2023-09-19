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中國平安：中國金融市場的巨大潛力空間

19/09/2023

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從上半年的情況看來，中國經濟已經在持續恢復，但當前的挑戰主要是需求不足，外部環境複雜嚴峻。那麼中國金融保險業的前景如何？

麥肯錫《後疫情時代 財富管理重啟增長》白皮書預測，2022年到2032年，中國個人金融資產將從243億元人民幣增加到571億元人民幣，年均增速達9%。中國財富管理市場增幅強勁。

另據《中國財富報告2022》顯示，2021年中國居民財富總量達到687萬億元人民幣，居全球第二，僅次於美國。但家庭的房產及金融資產分別占總資產的70%及5%（美國的比例為30%及38%），中國居民的金融資產占比明顯偏低，財富資產配置仍存在優化空間。

保險產品保持優勢

目前國內銀行5年期存款利率在2.5%左右，10年期國債低於2.7%。傳統保險產品可以保本保息3%，在市場利率不斷下行的背景下，保險產品擁有穩定性和安全性的優勢。

增額終身壽險等儲蓄型保險的吸引力相較銀行理財、定存、股票基金等產品仍然存在。雖然分紅險的保證利率只有2.5%，但以中國平安為例，過去10年的結算利率都超過4%。

因此，整體壽險產品依然較具有競爭力，對客戶來說可有效應對未來各種利率環境及市場週期。

另一方面，從市場發展水平來看，據《2023中國保險發展報告》，2022年中國保險密度（人均保費額）550美元，遠低於全球平均水準的1107美元，保險業發展空間巨大。

中國消費者的金融生活痛點

平安保險對中國客戶痛點的調研顯示，超過30%的消費者認為金融產品未能滿足他們的訴求，主要體現在獲取產品不夠便捷和服務效率及響應速度不夠快兩個方面。46%調研對象認為辦理業務需要通過多個服務商及平台、耗時費力；30%認為供應商服務分散，無法滿足多元需求，缺乏整合的一站式服務。

pingan_20230918

 

客戶要求簡單、方便和高效的一站式金融服務，正不斷推動「綜合金融」的發展。中國平安可以說是在行業中最早開始構建綜合金融商業模式，經過20多年的發展和深化，目前已經確立利潤的多元化結構，保證集團利潤的穩定性。


平安立足於綜合金融模式的底氣

平安集團是全牌照綜合金融集團，業務範圍覆蓋保險、銀行、資管、證券、信託、醫療健康等。旗下專業子公司近30家，形成很強的控股關係，子公司之間業務高度協調、戰略協作，這是平安綜合金融模式能夠實現的主要原因。

此外，集團聚焦中國市場，專注發展金融主業，旗下的平安壽險、平安產險、平安銀行等成員公司行業規模領先，擁有雄厚的客戶資源，每6個中國人中就有一個平安客戶。

強大的生態服務能力是平安的另一獨特優勢。中國平安通過「金融+醫療健康」生態相互助力和賦能，為金融客戶提供醫療健康養老服務。2023年上半年，新簽約客戶中，近70%使用健康管理服務；超過30%的新增金融客戶來自集團醫療健康生態圈。

集團擁有全球領先金融科技和醫療科技專利，強大的科技平台支持數字化運營能力；在人工智能的應用上，目前AI坐席服務量已覆蓋平安81%的客戶服務總量。

綜合金融是中國平安保險的一大優勢，也是業績的核心驅動力。無論是消費者對保險理財、長期重疾保障，以及對於醫療、健康、養老的需求，都是平安很大的機遇。

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