  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

大灣區青年發展論壇2023 多元共融　開創明天

05/10/2023

20231003-gba-content

 

大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大戰略，國家十四五規劃，明確給予香港建設國際創新科技中心的定位和任務，而香港更是八個重點領域的發展中心（「八大中心」），包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等，為推進香港多元化發展，造就多方面融合的機遇。

由大灣區共同家園青年公益基金主辦，香港經濟日報集團及大灣區共同家園發展基金聯合主辦的《大灣區青年發展論壇2023》， 以「多元共融 開創明天」為主題，探討香港在灣區多元發展的方向下為青年帶來無窮的機遇。論壇邀得多位不同領域的持份者，包括：香港科技園公司行政總裁黃克強先生、香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生及香港話劇團桂冠導演毛俊輝教授BBS等出任主持人及嘉賓講者，聚焦討論「創業跨領域」、「創科跨世代」及「文體跨國界」三大青年切身議題，讓有不同興趣和志向的年青人，了解不同發展路向，在大灣區更大的舞台發揮所長，開創明天。

論壇歡迎全港青年、在校大專及高中學生一同出席，參加者將獲大會贈送紀念品乙份。

大灣區青年發展論壇2023
日期：2023年11月2日（星期四）
時間：下午2:30 - 5:35
地點：香港會議展覽中心演講廳1
語言：廣東話 / 普通話

網上報名及詳情: www.gbayouthforum.org.hk

 

第一節

專題演講及討論：


專題一：「創業跨領域」

主持人、嘉賓講者：
黃克強先生
香港科技園公司行政總裁

嘉賓講者：
王志豪先生
Klook營運長COO暨聯合創辦人

林凱源先生
GoGoX聯合創辦人、執行董事兼聯席行政總裁

譚嗣籇先生
綠芝園Farm66公司創辦人及行政總裁

第二節

專題演講及討論：


專題二：「創科跨世代」

主持人、嘉賓講者：
邱達根先生
香港特別行政區立法會議員（科技創新界）、香港資訊科技聯會會長

嘉賓講者：
李煥明博士
其士（網絡科技）有限公司總經理

莫樹錦教授，BBS
香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任

潘智豪先生
博勝集團聯合創辦人暨行政總裁、2022年十大傑青

第三節

專題演講及討論：


專題三：「文體跨國界」

主持人、嘉賓講者：
毛俊輝教授，BBS
香港話劇團桂冠導演

嘉賓講者：
王祖藍先生
手工藝創作有限公司董事

林屴汧先生
本地樂團及合唱團藝術總監及首席指揮

張小倫先生
香港劍擊運動員

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,000.78
    -86.60 (-0.222%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,135.42
    -1.66 (-0.032%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,238.41
    -36.53 (-0.224%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.909
變動率︰+2.362%
較港股︰-0.67%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.273
變動率︰-3.418%
較港股︰-1.37%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.475
變動率︰-4.237%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.625
變動率︰-5.105%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.711
變動率︰-5.605%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.635
變動率︰-7.996%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.715
變動率︰+15.019%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升228.270
變動率︰+10.935%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升867.260
變動率︰+5.405%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.170
變動率︰-7.141%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜聚焦美國2月非農數據 美元回跌持續？｜歐央行、加拿大央行決議在即
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
人氣文章

娛樂情報

港姐蘇可欣8年苦無發揮宣布離開TVB！重操故業再做空姐：冇唔捨得啦
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

致癌添加劑│最新研究發現：乳化劑恐增患乳癌、前列腺癌風險！6款香港常見含乳化劑加工食品，睇清楚標纖認住這些添加劑編號
人氣文章

Fly with Luna．夏月

高達迷朝聖！日本橫濱超人氣18米高1:1 Moving Gundam，震撼眼前！由日玩到夜感受不同視效表演！展期至３月底，最後召集！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀
人氣文章
涼茶功效 | 2種人熱氣飲涼茶更易生痱滋？寒底人唔使飲涼茶？中醫拆解五花茶、廿四味、雞骨草、夏枯草、火麻仁功效！痱滋位置代表身體邊度出問題？新文章
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金