香港秋季電子產品展 etnet經濟通中小企讀者親臨 更有機會獲得免費咖啡及保溫杯

由香港貿易發展局主辦的香港秋季電子產品展（下稱「秋電展」），及由香港貿易發展局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展，將於10月13至16日假香港會議展覽中心舉行，是繼全面通關後，規模最大的展覽之一。



今屆秋電展以「嶄新科技．創新生活」為主題，3大展區包括「科技館」、「初創專區」及「品牌薈萃」，為各行業提供最新及頂尖的創新科技智能產品和方案，為展商和買家均締造跨行業商機，每年均吸引數以萬計投資者、買家及製造商參與其中。



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WeLend Business免開戶、免抵押 突破傳統貸款模式



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香港貿發局香港秋季電子產品展實體展詳情：

日期 2023年10月13至16日 時間 10月13至15日：上午9時30分至下午6時30分

10月16日：上午9時30分至下午5時正 地點 香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心 入場人士 只供18歲或以上的業內人士參觀



現場登記費 : 每位港幣100元正 (使用電子入場證及已預先登記人士可免費入場) WeLend Coffee Corner Hall 1B Oasis

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放債人牌照號碼：0958 / 2023

查詢熱線：3590 6396



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