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順豐同城（０９６９９）逆市顯著反彈 原來有兩大理由？

25/10/2023

順豐同城(09699)今日(24日)上演逆市反攻的行情，反彈逾9%；此前，順豐同城公告其股份回購計劃，即將會在公開市場不定期回購H股股份，預計會動用多達2億港元的資金，而資金將以集團自有財務資源支付。

公司董事會相信，在當前市況下購回股份將彰顯順豐同城對自身業務發展及前景的信心；而公司目前的財務資源將使其能夠在維持穩健財務狀況的同時實施建議股份購回。

事實上，順豐同城不只今年上半年業績漸入佳境、交出佳績，機構普遍預期順豐同城下半年業績會繼續受惠於其作為內地最大第三方即時配送服務商的中立定位，以至第四季即將迎來的雙十一等大促所帶動的配送需求的高峰。

交銀國際上周四(19日)刊發的研報提到，順豐同城下半年業績表現仍符合其此前預期，在其業務量仍穩定增長的前題下，該行維持此前預期，料順豐同城下半年調整後淨利潤1,800萬元，全年利潤承接中期的趨勢轉正至4,800萬元，預期全年利潤率0.4%，並預期明年利潤率將提升至1.1%，即2024全年利潤預期達1.8億元，長期利潤率目標將達2%至3%利潤率，與行業表現一致。

基於該行維持對即時配送行業增量需求大及第三方即時配送平台在個性化多樣化配送需求下，可望繼續獲取市場份額，故順豐同城作為獨立第三方即時配送服務供應商的中立定位，從賦能商家以至平台的角度，依然是一種優勢。

隨着內地一系列促消費政策持續發力顯效，市場活力不斷增強，消費新業態新熱點持續湧現，消費市場保持穩定恢復態勢。前三季度，社會消費品零售總額342107億元，同比增長6.8%；8月份、9月份市場銷售增速連續兩個月有所加快，反映出消費市場恢復態勢得到進一步鞏固。

而隨着配送到家業務從餐飲類擴展到所謂萬物到家，對於內地這種龐大的社會零售消費所推動的市場，電商以至流量平台單靠自營配送並不可能；故順豐同城一直加強與抖音、美團、滴滴等多個電商或流量平台進行戰略合作，探索新場景及共建生態合作，為順豐同城B端業務長期發展前景打造了良好基礎。

除此之外，有運營能力且不依賴平台流量的品牌商家，以及遠距離、定制化配送需求的中小商家同樣是此類第三方即時配送平台積極滲透的市場，比如順豐同城近期為天虹超市提供前置倉配送服務、為瑞幸咖啡提供覆蓋充分的訂單配送運力網路，滿足其「醬香拿鐵」需要快速送達的時效需求等，均是箇中一例。

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