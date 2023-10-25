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滙聚專家盛發光芒 港、美股開局投資展望

25/10/2023

 

 

滙聚專家盛發光芒 港、美股開局投資展望
滙豐輪證全力支持、華盛証券主辦的「滙聚專家，盛發光芒」2024年港、美股開局部署講座於10月24日（星期二）晚上順利舉行，當晚邀請到滙豐輪證團隊、華盛証券財富管理部董事李偉傑、投資版專欄作家唐牛、獨立股評人Ron Lau 及 Keith Chan作為主講嘉賓。講座反應相當熱烈，重量級嘉賓陣容與過百名參與者分享港股及美股2024年開局要點，逐一拆解恒指輪證、美股窩輪槓桿部署、大型科技股入市策略等。抽獎環節送出多份精美禮品，包括滙豐鍍金獅子及典藏限量版潮發手辦等，參與講座亦有豐富紀念品，出席者及得獎幸運兒皆滿載而歸。

波幅收窄仍能增加盈利空間 產品條款最重要
滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品銷售主管劉嘉輝表示，港股日內波幅大幅收窄，投資者即使能夠捕捉日內高位買、低位沽，但盈利空間仍有限。若計及上升或下跌裂口出現的空間，選擇合適及收回價略遠 (約3-5%) 的牛熊證作為過夜部署，回報或會因此提高，當然投資者要留意可承受的收回風險而控制注碼。


很多投資者會以產品成交大作為選擇該產品的原因之一，劉嘉輝表示成交大並不代表最受散戶歡迎，選擇合自己的產品條款、低定價、發行商提供高流通量及窄買賣差價才是最重要，大家可以透過滙豐輪證網頁，利用認股證/牛熊證十大排行榜發掘市場資金關注哪些股份，亦可以利用網頁内特有的全城窩輪波幅分布圖，格價後選擇合適自己的工具及產品。

 

 

李偉傑：港股衝20,000點有空間 美股強勢不減
華盛証券財富管理部董事李偉傑相信今年會再有「一月效應」，港股弱但期待政策的短線刺激，升上20,000點有一定空間，不過他特別提醒這只是反彈市，並不代表已轉為升市。李偉傑表示繼續以科技股為首選，包括阿里巴巴及騰訊；傳統核心持倉中移動及中海油，可以繼續舒服地持有。他又認為消費類股份有改善空間。若想突圍而出，以近期手機設備股為例子，可以利用重點新聞消息來部署游擊戰。


李偉傑同樣相信美股強勢不減，尤其美國明年可能會減息，或會令美股再有新一輪炒作。他特別看好大型科技股，包括英偉達、Tesla、蘋果等，業務或產品被市場替代的機會較低，前景相對其他股份強。

唐牛：港股炒上落儲盈利 美股Strong Hold科技股
投資版專欄作家唐牛表示，港股持倉繼續集中於大型股，收息類以中移動為主，進攻型就會考慮騰訊、快手、港交所等。他認為港股繼續不停炒上落，投資者若擔心正股表現波動可以運用不同工具在高位做PUT，短炒獲利及對沖正股風險，亦指出過去一、兩年投資港股並不容易，留意到不少投資者都是短炒累積盈利，慢慢提升倉位。


「中港股市很難贏錢，美股相對容易贏錢。」唐牛一語道出對美股的看法，他表示會繼續堅守持有美股大型科技股，亦相信納指會繼續跑出，但操作仍然從策略上出發。面對美股出現高位調整，持倉很多又怕大市下跌，可以利用工具作對沖。相反，一直未有買美股而又心思思想買，但同時擔心在高位買貨，就可以考慮以短炒來累積盈利，從而慢慢再買入正股儲貨。

 


恒指20,000點關鍵位 升穿才考慮長線策略
獨立股評人Keith Chan指出，恒指過去三年處於大型下行格局，由2021年高位至今累積跌幅超過四成，期內主要受到內房債務問題以及美國踏入加息周期所影響。選股方面，獨立股評人Ron Lau會以上升趨勢方向為主，股價200天平均線需要至少四個月維持向上，這反映在資金層面上較其他橫行上落股票強。不過，港股要符合這個標準的選擇不多，過千隻股票之中，只有中海油、中石化及小米集團達標，對這些股票的信心亦會較其他股票強。


產品覆蓋廣闊 對沖策略降風險
滙豐香港上市產品聯席總監陳恩因表示，從近期資金流來看，投資者偏向部署納指100淡倉為主，部分除了是看淡納指走勢外，很多投資者都希望用作正股風險對沖。舉例說，根據唐牛及李偉傑的看法，他們仍然看好美股整體大市，亦會繼續持有正股。若擔心美股出現調整而又不想沽售持有的正股，運用納指100認沽證可以視作為買保險，既能夠繼續坐貨同時減低美股下跌帶來的風險因素。


滙豐上市產品銷售經理盧貴良表示，市場產品多，提醒大家選擇時要留意收回價、價格、流通量等不同因素。滙豐輪證的產品覆蓋率廣闊，除了指數及大型科技股外，亦涉及石油、汽車、有色金屬等範疇，大家可以透過滙豐輪證網頁 www.warrants.hsbc.com.hk 發掘及選擇合適方向的產品。

范巧茹 InvesTalk
講座由香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)贊助。本文內其他講者之內容，一概與滙豐無關。投資涉及風險，本資訊旨在提供予香港境內人士使用。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品屬複雜產品。產品乃非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資，過往表現並不反映將來表現。流通量提供者可能是唯一報價者。投資前應細閱上市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。


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