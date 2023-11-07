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立即報名: 港股大市分析及期權策略講座

07/11/2023

 

想趁低位入手港股，但又怕股票短期內再次急跌？

在股票市場除了根據趨勢調整持股比重外，想持續創造豐厚的收益，必須掌握更多元化的投資策略；例如在近期「飄忽不定」的市況中可透過短炒獲取豐厚盈利，確認方向後亦可透過中短線部署追加倍化利潤的效果。

想知在不同市況如何判斷時機短炒獲利？以及「低位撈貨」時該如何避免下行風險、甚至進階以「9折」的價格入手？

由投創教育主辦，經濟通支持是次講座，將邀請獨立股評人 — JK Sir - 陳立展先生 ，現場將與大家從3大方向入手：選股技巧、進階入市策略、後市預測，一舉分析最適合現階段市況的港股部署，一同捕捉股票投資新機遇！


立即報名 https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=876

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日期：2023年11月25日（星期六）
時間：2:30PM - 5:00PM
地址：尖沙咀漆咸道南67號 安年大廈15樓*
嘉賓講者：JK Sir - 陳立展先生（獨立股評人）
語言：廣東話
費用：全免

講座內容：

<第一節：投資概念入門>
- 對比熱門板塊選股策略
- 如何避開「低位撈貨」常見陷阱
- 講解槓桿工具用法及風險分析

<第二節：港股交易策略>
- 全面拆解短中長線投資策略
- 技術分析日線圖解構短炒策略
- 進階倍化技巧

<第三節：12月後市走勢分析>
- 解讀外圍市場 (上證指數、道指、納指等) 訊號
- 分析恒生指數日線圖型態
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立即報名！捕捉期權專家獨家分享。講座設有問答環節，把握機會與專家交流心得！

*是次講座將以實體形式進行，成功報名的參加者將會在2023年11月24日之前收到電郵通知。
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關於JK Sir - 陳立展先生
本港期貨、期權專家，醉心於指數走勢，經常在不同的網上平台公開分享自己的期權長倉，期權短倉投資策略以及哲學，同時運用獨家的方法判斷香港恒指以及美國指數的趨勢方向！其YouTube頻道【JK爸爸的投資頻道】擁有超過30,000名訂閱者，現任上市公司執行董事，亦為Patreon、Bossmind、Fortune Insight等多個媒體之專欄作家。

資料由客戶提供

 

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