  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

SimplyStock HK$30月費$0佣金任trade港股A股美股 新證券客戶頭3個月仲有無上限$0佣金優惠

28/11/2023

 

投資者想增值當前財富，除了要捉緊機遇之外，更重要的是選擇合適的投資產品。很多人或許不知道，在選擇投資於股票與債券之間， 20至29歲的投資者，比重分別為8：2； 30至39歲的投資者，比重分別為7：3。在踏入40歲後，股票與債券的投資比重則為6：4。到了50至60歲，股票與債券的投資比例幾乎各佔五成。由此可見，投資組合會隨年齡增長而變更。股票交易流動性較高，沒有投資年期限制，相對方便隨時調整不同長短期的投資目標。

在金融市場上若要賺取投資回報，經驗的累積亦是投資成敗的因素之一，越早開始認識投資、累積更多經驗，助你邁向成功之路。但投資者亦須基於本身的財政狀況，投資經驗，投資目標及特定需要等而作出投資決定。


現時全球央行加息周期已近尾聲，雖然高利率持續及地緣政治風險升溫，或對股市構成壓力，但過去五十多年來，原因相異的股災不斷發生，道瓊斯工業平均指數及標普500指數仍然在2022年1月，分別創下36952點及4818點歷史新高，而納斯達克綜合指數更早在2021年11月22日創下16212點歷史新高，這與接下來巴菲特的長線投資趨勢相呼應。有股神之稱的著名投資者巴菲特在11歲時就開始投資了，當年他以38美元買入了Cities Services優先股，但在40美元賣出了，結果股價持續上升，幾年後升到200美元，從而讓他了解到投資優質股票的趨勢。


想透過股票市場展開投資旅程和通過長期投資助你策略建立財富？18至30歲年輕投資者可以選擇恒生證券服務推出的SimplyStock1，無需登記，只要支付HK$30月費，投資者就可以$0佣金於每月首 HK$300,000 交易金額(或其等值之美元或人民幣)内任trade港股A股美股，唔trade唔收費！新證券客戶頭3個月仲可享無上限$0佣金優惠，亦無平台費或其他隱藏收費，助你抓緊投資機遇。選用恒生證券服務，戶口之間過數快捷方便，隨時可以 trade。

 

比較不同證券商/銀行佣金優惠

 

恒生SimplyStock

A證券公司

B銀行

參與資格

所有18-30歲客戶自動享有，無需登記

不適用

18-25歲登記客戶

佣金 :   港股

$0

$0

$0

  A

$0

收費

$0

  美股

$0

收費

$0

證券保管費(存倉)

$0

$0

收費

平台使用費

$0

收費

$0

第三方費用(由政府或監管機構收取)，如交易徵費、印花稅及交易費

收費

收費

收費

(假設每月交易金額為港幣300,000元或以下)


恒生證券新客戶優惠
由即日起至12月31日，新恒生證券客戶2由開戶日起計3個月內，可經網上交易渠道先享買賣港股A股美股無上限$0佣金優惠3（免去SimplyStock月費HK$30！）。投資者可因應市況變動靈活買賣，也可省卻部分投資成本。

此外，新恒生證券客戶2於指定存入期存入港股至證券戶口，市值每滿HK$300,000，可享HK$400現金獎賞，上限為HK$12,000！經「恒生投資快」App或恒生Mobile App認購港股新股，亦可享免手續費優惠。經恒生Digital Banking開立股票每月投資計劃，可享豁免首年手續費優惠。

恒生證券服務多元化
•    用手機下載「恒生投資快」，一app在手靈活買賣港股、A股和美股，隨時隨地於網上買賣股票方便快捷
•    理財小貼士： 使用「恒生投資快」及恒生Mobile App更可提供實時股票報價、到價提示同投資分析以作參考，有助捉緊投資機遇，即使投資新手都可以輕易操作

了解更多恒生證券服務優惠：

https://bit.ly/47lObLd


註：
¹ SimplyStock收費只限於所有18 至30歲（包括18和30歲）之單名綜合戶口持有人透過其證券戶口（不包括股票孖展戶口）買賣合資格證券（標準費用和收費仍然適用於其他證券交易）。
2 新證券戶口之所有戶口持有人須於開戶日前6個月內未曾持有任何本行證券戶口 (個人/聯名)。
³ 港股或A股$0佣金優惠適用於所有港股及「股市互聯互通證券」之買賣交易，而每單交易不設最低交易金額。「股市互聯互通證券」是指可於滬港通／深港通北向交易並於上海證券交易所及/或深圳證券交易所上市之A股/交易所買賣基金 (ETF)。

上述證券服務及優惠附帶條款及細則，詳情請參考：
https://bit.ly/47lObLd
此推廣適用於身處香港人士。

重要風險警告：
投資者應注意投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。
投資者應注意投資於不同人民幣證券及產品涉及不同風險（包括但不限於貨幣風險、匯率風險、發行人／交易對手之信貸風險、利率風險、流動資金風險等（如適用））。投資於股市互聯互通北向交易的證券的主要風險包括：
•    當有關額度用盡時，交易將會受到限制或被暫停。
•    北向交易只有在兩地市場均為交易日時才會開放。投資者應該注意北向交易的開放日期，並因應自身的風險承受能力決定是否在北向交易不開放的期間承擔證券價格波動的風險。
•    當某一證券被調出北向交易合資格證券範圍時，該證券只能被賣出而不能被買入。
•    若要將本地貨幣轉換為人民幣作投資，將需承受匯率風險。
外地證券具有與本地市場證券一般沒有關連的其他風險。外地證券之價值或收益(如有)可能較為波動及可能因其他因素而遭受負面影響。持牌人或註冊人在香港以外地方收取或持有的客戶資產，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》(第571章) 及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的客戶資產的相同保障。
而所載的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。 投資者不應只單獨基於本資料而作出任何投資決定，而應詳細閱讀有關之風險披露聲明。

 

免責聲明：在此提供的市場資料僅供一般資料及參考之用，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見、要約、招攬或建議投資於此資料內所述之任何證券或投資項目。所載資料乃根據恒生認為可靠的資料來源而編製，惟該等資料來源未經獨立核證。此資料所表達的預測及意見可作修改而毋須另行通知。恒生不會就使用此資料內所載任何市場資訊而負責或承擔任何法律責任。投資者須自行評估相關資料的相關性、準確性及充足性，並作出彼等為該等評估而認為必要或恰當的獨立調查。恒生並無就其中所述任何投資是否適合或切合任何個別人士的情況作出任何聲明或推薦，亦不會就此承擔任何責任。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,999.79
    -87.59 (-0.224%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,135.19
    -1.89 (-0.037%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,238.41
    -36.53 (-0.224%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.909
變動率︰+2.362%
較港股︰-0.67%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.273
變動率︰-3.418%
較港股︰-1.37%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.465
變動率︰-4.245%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.625
變動率︰-5.105%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.705
變動率︰-5.629%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.640
變動率︰-7.962%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.700
變動率︰+14.936%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升228.271
變動率︰+10.935%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升867.405
變動率︰+5.422%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.064
變動率︰-7.193%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:33 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:33 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】Swiftonomics引爆星洲，啟示盛事經濟
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

湯唯出演MV飾IU女兒！44歲青龍影后養生法：兩種簡單飲品排毒瘦身、打圈洗面法，練出逆天凍齡體質！
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後為修身做準備！4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
認知障礙 ︳ 記性愈來愈差懷疑患上認知障礙症？腦退化症不能逆轉？如何延緩？早中晚期症狀大不同！醫生：多食這三種食物可減患病風險！除了打麻雀可玩甚麼動腦筋？
人氣文章
十大傷腎食物常吃不自知！2款早餐人氣之選有份！日式拉麵、呢款燒味飯最邪惡！珍珠奶茶飲半杯已增慢性病風險成傷腎之最！發高血壓、糖尿、脂肪肝、痛風跟著來
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金