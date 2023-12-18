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轉數快與你輕鬆玩轉泰國

18/12/2023

想過一個特別聖誕節？熱辣辣聖誕夠特別嗎？轉數快特派專員帶大家去過一個熱辣辣聖誕假期，放鬆一下！我們今次的目的地：曼谷！

出發前的checklist 項目很多，要想好去哪間按摩店做Spa？也要預訂好星級餐廳，計劃好去哪裏「掃街」同「掃貨」。還有甚麼呢？唱定泰銖？今次不用煩唱錢了，以後去泰國，只需要帶少量泰銖傍身就夠，為甚麼？

轉數快「轉」到泰國
因為你在香港常常用的轉數快FPS，已經「轉」到泰國了！

 

 

很多常去泰國的朋友可能都知道，泰國電子支付非常流行，很多商店或服務，當地人都是用快速支付系統PromptPay付款的，所以會常常看到有PromptPay標誌的二維碼。由12月4日起香港金管局和泰國央行推出「轉數快 x PromptPay」 互聯，香港人在泰國，只需登入你平日使用的銀行或電子錢包應用程式（現時共有九間銀行及電子錢包營運商支援此服務）便可透過轉數快在泰國付款，過程跟在香港用轉數快付款相近，又快又方便，讓轉數快特派專員為大家實地測試一下！

 

泰國實地測試
我們在曼谷一間文青咖啡小店，買了三杯特色凍啡，付款時，用以上支援此服務的銀行或電子錢包應用程式去掃描PromptPay商戶二維碼後，付款頁面上會清楚顯示商戶名稱、泰銖的交易金額、港元等值的金額和匯率，無需自行計算。要留意交易中提供的匯率具有時限性，如果超過限時，便需要重新掃描二維碼。顧客小心核實所有交易資料正確後，便可確認交易。按下確認後，只是數秒，商家便會收到款項，無需找續、簡單易用。我們立即可以品嘗這杯冰涼清甜的椰子咖啡！ 付款完成後，你會透過慣常接收交易通知的方法，例如電郵、短訊或透過銀行或電子錢包應用程式收到確認交易通知。

 

 

實用小貼士
現時有五間泰國參與銀行提供的PromptPay商戶二維碼可以用轉數快付款，它們已經覆蓋了九成PromptPay商戶，即超過800萬間商戶。如果PromptPay 二維碼是由這五間泰國銀行以外的銀行提供，或小商戶利用自己個人戶口的二維碼收款，就不能使用轉數快支付。

另外，有些商戶沒有展示PromptPay標誌，但只要向店員表明以PromptPay支付，店員會提供以銷售終端系統生成的PromptPay二維碼讓用戶掃描，該筆交易的泰銖金額會自動顯示。另一款是商戶直接在顯眼位置展示的PromptPay 二維碼， 這款需要自行輸入泰銖的交易金額。

再次提醒大家，無論何時何地進行交易，在確認付款交易前，必須核對所有交易資料是否正確，尤其是交易金額，才確認付款。另外，每日的交易限額為港幣一萬元正，如有需要可經所屬銀行調低額度。

無論購物、用餐、按摩或乘坐曼谷大眾運輸系統 (BTS)，都可以透過轉數快支付。在服務推出初期，參與機構會提供優惠，大家記得留意比較。

以後去完泰國後，不再怕會用剩一大堆泰銖了！「泰」方便！

 

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