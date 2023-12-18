順豐同城上市兩周年逆市發圍內有乾坤？

不經不覺，順豐同城(09699)迎來上市兩周年，由2021年年底敲響了港交所的上市鐘，到2023年中成功逆勢扭虧，迎來了「盈利拐點」，從「第三方即時配送第一股」到「即時物流盈利第一股」，順豐同城在複雜的競爭環境中突圍而出，前後只花了兩年時間。這既存在即時零售風口、用戶規模擴大等因素，但更值得大家注意的是，公司本身於商業戰略上的正確思考，以及戰略部署上的有效實行，亦解答了箇中原因。



過去兩年，即時配送市場爆發式增長，2022年即時配送訂單量突破400億單，用戶規模突破7.5億。隨之而來的是競爭形勢不斷變化，龍頭品牌由競爭走向競合。順豐同城的第三方定位顯得更具長期價值，因其服務場景豐富，靈活性高，能有效配合目前的供需趨勢，順豐同城這兩年與不少流量平台達成合作，如成功與抖音、阿里、微信、滴滴快送等達成戰略合作，同時也成爲美團等企業的合作夥伴，便是其中一個例子。而順豐同城亦憑藉其第三方定位，加上其既有的規模優勢，一直保持高增長，成為了行業中首家實現盈利的企業。



今年上半年，順豐同城逆勢扭虧，據官方財報，順豐同城2023年上半年收入57.49億元，同比增長28.8%；毛利率大幅提升至6.7%，毛利約為3.83億元，實現凈利潤0.3億元，首次扭虧為盈，且均創歷史新高。實際上，自上市以來，順豐同城業績就一直持續改善，股價和市值近期也逐步回歸，持續傳遞成長積極性。



行業方面，中國物流與採購聯合會預測，到2025年中國即時配送行業訂單量，將達到793億單。即時配送行業整體處於快速發展路線上。近年來，為了推進行業發展，政策扶持力度也逐步加強。《「十四五」現代物流發展規劃》指出，要加強系統謀劃和總體部署，以進一步促進即時配送健康有序發展。



而隨著「懶人經濟」的興起，即時配送訂單已經從「送餐」昇華至「萬物皆可送」。順豐同城的服務全面覆蓋餐飲、零售、電商、服務等四大場景，迅速承接需求。加上背靠母公司順豐集團，順豐同城在品牌上有著得天獨厚的優勢，經過二十多年的發展，順豐「又快又好」的形象早已深入民心，品牌形象輻射至順豐同城身上，助其以更低成本拓展更多客戶。



縱使港股市場今年表現未如人意，順豐同城亦於年內積極佈局，以提振市場及投資者的信心。先於今年7月份完成4.51億H股轉換，成為新規後首批全流通港股。事實上，H股全流通可有效推動股份流動性及換手率，長遠有利公司發展及股東利益。隨後順豐同城又於10月份發公告，計劃斥資最多2億港元回購H股，進一步向市場傳遞積極信號，表明順豐同城對其業務的信心。



交銀國際報告早前，指出，即時配送行業增量需求大及第三方即時配送平台在個性化多樣化配送需求下，順豐同城應可繼續獲取市場份額，橫向對比物流行業0.5倍平均市銷率，順豐同城股價有回升空間，維持順豐同城目標價11.7港元，重申買入評級。



經歷上市兩年在即配業務的深耕後，順豐同城借助獨立第三方的定位、全場景業務結構和持續深化的科技、生態能力，走出了一條與眾不同的道路，在其第三方即配定位的獨特戰略之下，順豐同城得以面向新消費市場，展開了幾乎「無孔不入」的滲透，助推新消費物流服務的高質量發展。隨著可見將來，內地繼續着力擴大內需消費等政策利好，即配市場需求隨之日益增長下，再加上用戶心智及體驗日趨習慣及成熟後，順豐同城有望迎來新一輪的爆發。

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