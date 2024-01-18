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歐科雲鏈（1499）榮獲香港金融科技大獎 數字資產RegTech方案引領行業趨勢

18/01/2024

 

由香港領先專業財經資訊平台經濟通（ETNet）主辦的「2023 金融科技大獎」於1月18日成功舉行頒獎典禮。歐科雲鏈控股有限公司（「歐科雲鏈」，1499.HK）榮獲監管科技——「傑出數字資產合規科技方案」 （「Outstanding RegTech Solutions in Digital Assets」 ）獎項，充分展現了其在數字資產合規領域的卓越貢獻。

本屆「金融科技大獎」由經濟通主辦，評審團由來自金融科技界的專業人士組成，根據創新和創造力、功能、市場化、優勢以及影響力五大評分準則，甄選金融科技領域的傑出企業。



香港作為國際金融中心，在近幾年發展中逐漸重視傳統金融的轉型，並關注由Web3引領的開放金融。強大的融資環境、優秀的學術氛圍、簡單的人才引進流程，以及在金融科技多年的行業沉澱等優勢融匯成香港發展Web3行業的優渥土壤。與此同時，監管機構對於數字資產發展的合規化進程也在加速完善。從交易、託管、基金到穩定幣等各方面，監管機構和業界積極溝通交流，推動監管框架的落地。

隨著數字資產的流通增加，防範洗錢活動的重要性愈發凸顯。鏈上反洗錢技術的應用成為行業中不可或缺的一環。歐科雲鏈憑藉領先的鏈上反洗錢技術，在數字資產合規中發揮了重要作用，為金融機構提供了更有效的防範洗錢手段，確保資金的安全流轉。

作為香港乃至全球唯一一家深耕區塊鏈大數據且持續關注合規科技的港股上市公司，歐科雲鏈始終堅持用技術賦能商業創新，以數據撬動行業發展。旗下業內頂尖的鏈上數據和合規解決方案供應商OKLink深耕鏈上數據多年，自主研發了多項機器學習和大數據演算法。 其推出的Onchain AML及鏈上天眼等監管科技解決方案，通過對數萬億區塊鏈交易的持續、動態監測和風險識別，旨在增強交易所等數字資產服務提供商的風險管控和合規運營水平，同時協助監管機構對鏈上不法行為進行追蹤，為數字資產行業的健康發展保駕護航。



其中RegTech 解決方案Onchain AML，包含了KYT（Know Your Transaction）和KYA（Know Your Address）兩項極具創新的關鍵能力。KYT 已具備130多條公鏈的交易檢測和全幣種分析能力，創新性地將位址與現實世界建立關聯，監控充提幣交易風險、識別惡意位址並生成警報。KYA 可針對鏈上位址的風險類型進行識別、分析、測算和分類，並協助數字資產調查，初步篩查鏈上交易風險，從而提高數位資產透明度，滿足金融和監管部門相應的合規風控需求。其專業創新的產品也贏得了市場的認可，自2023年6月產品升級以來，OKLink已與多家合規交易所、基金機構及行業項目方等達成合作。

此次獲獎展示了歐科雲鏈在區塊鏈監管科技和安全解決方案領域的技術實力與創新貢獻。 展望未來，歐科雲鏈還將繼續加大RegTech和SupTech技術在區塊鏈監管等領域的創新應用，與全球監管機構、金融機構及數字資產服務提供者密切合作，共同推動區塊鏈資產生態的健康發展。

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