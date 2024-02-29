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中信證券獲批成為香港結構性產品發行商　首批認股證今日掛牌

29/02/2024

2024年3月1日，中信証券經紀（香港）有限公司（「公司」）獲香港交易所授權成為結構性產品發行商，代號為「CI」及「信證」，正式進軍本港上市衍生產品市場。信證以「與卓見同行」為品牌理念，致力向以卓越眼光選擇信證的投資者報以市場領先的交易體驗，共同實現投資目標。

 

信證首批推出掛鉤攜程集團（股票代號：9961.HK）的認購證（「Call輪」）及認沽證（「Put輪」）各一，為投資者同時提供看好和看淡的產品部署。

 

中信里昂副首席執行官、首席運營官許建強先生表示：「經過多年發展，中信里昂在香港建立了全產品業務線，此次開拓香港權證業務市場是完善中信証券股權衍生品業務佈局，銳意深化香港業務優勢，加強國際區域佈局的重要一步。香港的認股證市場競爭非常激烈，我們將善用中信證券品牌和資產負債表優勢，盡最大努力為本港散戶投資者提供高效而極具價格競爭力的產品。」

 

近年環球經濟不確定性增加牽動各地市場，香港結構化產品市場亦受影響，2023年新產品掛牌數量再次錄得下滑，但以成交量計算，香港上市結構性產品市場於2023年仍穩守全球最大結構性產品市場的頭銜，足見其市場韌力。中信里昂股權衍生品銷售經理李佳原指出，新產品發行量下降令不少具備質素和交易機會的股份沒有足夠和合適的輪證產品供投資者選擇，公司正是瞄準這一缺口進入市場。今次公司把握攜程集團近期走勢推出認購證及認沽證即是一例。公司亦在同步籌備推出牛熊證產品，相信很快可以面世。

 

憑藉中信證券廣泛的業務網絡及在衍生品交易、風險管理等領域的綜合能力，中信証券經紀(香港)將繼續積極開拓本地及環球資本市場投資品類，幫助投資者把握投資先機。

 

如欲瞭解更多相關資訊，可瀏覽中信證券認股證網站 www.CiticsWarrants.com

 

風險披露及免責聲明

本結構性產品並無抵押品。投資前閣下應詳閱有關上市文件，完全了解其性質及潛在風險，自行評估箇中風險，並於需要時尋求專業意見。以上資料僅供參考，並不構成購買或出售結構性産品或達成任何交易的要約、遊說、邀請、意見或建議。結構性產品的價格可急跌或急升，投資者或會損失所有投資。

 

資料由客戶提供

 

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