中國平安佈局居家養老市場：制定標準、集中採購、監督服務

中國平安佈局居家養老市場：制定標準、集中採購、監督服務

銀髮經濟的內涵是向老年人提供產品和服務，由於大部分老人選擇在家養老，居家養老服務的需求明顯，尤其在醫療健康、康復護理、居家安全和社交文娛四個主要方面。目前國內居家養老服務還處在起步階段，存在服務供應分散、服務標準不一的問題。

平安持續構建具有特色的管理式醫療養老服務體系，代表支付方，整合服務方，通過制定標準、集中採購、監督服務來實現高性價比服務，滿足老年人的居家養老需求。

針對上述四個主要方面的需求，在平安的居家養老服務體系中，醫療健康由平安好醫生提供以家庭醫生為核心的涵蓋健康、亞健康、慢病和重疾的線上線下服務。

在康復護理方面，2023年10月，平安與業內的產、研機構組成聯盟，制定居家康護服務的標準、規範服務流程、構建服務生態及監督服務實施。

居家安全服務體系

居家長者跌倒中85%的因素源自居家環境風險，跌倒後70%以上的長者可能喪失自理能力。居家環境安全對於提高長者生活品質至關重要，大部分長者的家庭環境都缺乏妥善有效的適老化改造。

2024年3月，平安與業內知名院校和企業組成居家安全方面的聯盟，通過建立適老化改造服務標準和流程，明確滿足長者的居家安全服務需求，包括：

（一） 制定標準。目前行業標準大多停留在｢白皮書｣階段,未有規範化的評估標準。平安聯合清華大學周燕瑉教授團隊和行業知名專家、企業等合作方, 制定《居家環境適老化改造 指南》,為全屋七大空間（通用性改造、入屋空間、客廳、睡房、廁所、廚房和陽臺）提供評估與改造指導。

（二） 打造系統。對30萬戶改造案例進行梳理、6000多個康復輔助器具總結、前後40年的房型分析,打造一套居家環境安全評估系統。客戶可以自主地在5分鐘內進行線上評估,進一步瞭解自己居住環境的風險。

（三） 承接落地。在評估方案的基礎上,平安組建服務聯盟來確保方案的承接和落地。針對施工、改造、設備安裝等全流程內的人員進行分類別、有側重的培訓,在安裝過程中還有50多個系統監控點,全程跟進,監督服務精准完成。

（四） 安全守護。7×24小時動態預警,涵蓋居家行為、環境、體征等30多種風險監測,提供安全有品質的居家生態環境。例如，長者在家中不慎跌倒，毫米波雷達可識別到其體態異常，觸發摔倒警報，此時後台系統會呼叫長者的緊急聯系人，讓家屬第一時間知曉情況，同時也會確保多方及時介入。

自居家安全服務體系在3月發佈後，首批20個城市已上線評估服務及智慧適老化服務方案，後續將根據市場反應快速佈局，擴展覆蓋至64城市。

｢保險+服務｣提升業績

平安集團的綜合金融和醫療養老是互相融合、互相賦能、協同推進的關係。在堅守金融主業、發揮保險保障優勢的同時，依託平安集團醫療健康生態圈做好醫療養老服務，通過｢保險+服務｣,建立差異化競爭優勢，推動新業務增長，提高客戶價值包括合同數及AUM。

2023年，享有醫療養老生態圈服務權益的客戶覆蓋壽險新業務價值占比超73%。此外，在平安2.32億的個人客戶中有近64%的客戶同時使用了醫療養老生態圈提供的服務，其客均合同數約3.37個、客均AUM達5.59萬元，分別為不使用醫療養老生態圈服務的個人客戶的1.6倍、3.5倍。

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對 教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇