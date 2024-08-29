港人北上推動口岸醫療成新增長引擎 希瑪醫療調整後利潤增長54%

圖一: 2024 年 8 月 14 日，愛康健口腔醫院舉辦了長者醫療券大灣區試點計劃深圳啓動儀式

希瑪醫療控股有限公司（「希瑪醫療」或「集團」）（港交所股份代號：3309）今天宣佈其 2024 年上半年的中期業績（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。



受惠港人北上帶動牙科業務爆發性增長，加上内地眼科醫院虧損收窄，令集團整體利潤同比增長 54%至 4,864 萬港元，股東應占利潤同比增長 32% 至 3,076 萬港元（註 1）。上半年收入基本持平，為 9.2 億港元。深圳口岸的愛康健口腔上半年實現營業收入 2.2 億港元，同比增長33.3%。隨著長者醫療券今年 8 月落地深圳，醫療券計劃下的愛康健口腔醫院首兩週平均每天接診人數環比上升 40%至接近 300 人，每天使用醫療券人數超過 50 人，人均消費超過 4000 元人民幣。集團預計未來港人北上就醫將繼續增加。

集團未來將以「北上南下」為主方針，積極擴大口岸醫療的佈局，在羅湖口岸和福田口岸開設新的綜合醫院和口腔醫院，為「北上」的香港基層市民和長者於羅湖口岸和福田口岸提供多一個質優價廉的多專科服務選擇，同時協助舒緩香港公立醫院等候時間較長的情況。另外，集團會以「香港名醫中心」的模式，由香港資深的專科醫生在口岸醫院提供港式醫療服務，為「南下」的深圳和大灣區病人提供一個高質港式醫療服務的選擇，將複雜及高風險手術分流到香港醫院處理，支持香港成為大灣區以至亞州的高端醫療中心。集團在口岸醫療生態圈的重要佈局 - 羅湖口岸綜合醫院「深圳希華愛康健醫院」預計在今年第 4 季正式啟用。



2024 年上半年業績摘要

1. 2024 年上半年整體收入為 9.2 億港元，同比小幅下降 0.9 %

2. 眼科收入整體為 6.6 億港元，同比輕微下降 7.0%，主要受整體經濟下行及消費降級影響

3. 愛康健的深圳口岸牙科業務受惠港人北上，業務高速增長，收入 2.2 億港元，同比增長33.3%，上半年分部經營利潤為 5,407 萬港元，同比增長 81%，

4. 集團 2024 年上半年調整後利潤提升到 4,864 萬港元，同比增長 54%（註 1）



5. 調整後股東應占利潤為 3,076 萬港元，同比增長 32%（註 1）



6. 稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）1.82 億港元，同比增長 6.5 %

牙科業務爆發性增長 港人北上求醫日趨盛行

隨著大灣區長者醫療券在本年 8 月 14 日落地深圳，醫療券政府指定的機構-集團旗下深圳愛康健口腔醫院於政策實施後的首兩周平均每天接診人數接近 300 人，高峰期單日超過 400 人並屢創新高，每日使用醫療券的病人超過 50 人，人均消費超過人民幣 4000 元，遠超醫療券金額上限港幣 2000 元，並大大減低長者接受牙科治療的負擔。集團相信未來香港病人到訪愛康健將繼續增加。集團加速擴張口岸牙科佈局，掌握港人北上和醫療券的重大機會。2024 年 2 月下旬，愛康健口岸 3 家牙科門診 - 裕亨門診正式開業，立即成為愛康健史上成長速度最快的門診，單 2024 年 6 月收入已接近 150 萬人民幣，每月每張牙椅收入超過 25 萬人民幣，達全國領先水平，證明希瑪的口岸醫療模式潛力巨大。



有見福田口岸的人流持續增長和已接近羅湖口岸水平，集團最近在福田區政府的支持下，於距離福田口岸僅步行約 5 分鐘的位置籌建一家二級口腔醫院，總面積約 4,000 平方米，預計在 2025 年第 1 季落成啟用。

聚焦「北上南下」醫療需求 積極探索佈局口岸醫療模式

「港人北上」推動「口岸醫療模式」成為香港 2000 億醫療市場的全新選擇，集團針對香港公立醫院結構性服務供不應求，積極擴大口岸業務佈局。集團預計今年第 4 季落成、在羅湖口岸出境步行僅 5 分鐘的深圳希華愛康健醫院 (圖 2)，以「北上南下」口岸醫療模式，將一方面為香港基層市民和長者提供 2023 年施政報告中提出的低風險和輪候時間長的專科服務，包括影像科、眼科和耳鼻喉科，和一些慢病管理的項目，另一方面通過建立「香港名醫中心」，為深圳以及大灣區病人提供一個在深圳看香港資深專科醫生的平台，在深圳得到優質的港式醫療服務，同時把相對複雜和高風險的手術分流至香港醫院進行，推動香港成為大灣區以致亞洲的高端醫療中心，實現「醫療自由行」。



故此，今年 6 月集團正式更名「希瑪醫療」，未來繼續以眼科和牙科為核心，配合希瑪創新的口岸醫療生態圈的發展，針對港人北上就醫的龐大需求，發展具競爭力的多專科醫療服務，目標成為大灣區第一的港資多專科醫療集團。





圖二: 深圳希華愛康健醫院位置圖

關於希瑪醫療

希瑪醫療由林順潮醫生於 2012 年創立，是香港及大灣區領先的眼科醫療集團，總部設於香港，於包括北京、上海、廣州和深圳等內地多個主要城市建立連鎖醫院網路。希瑪以眼科為發展核心，逐步拓展至牙科，形成「眼+牙」為主的連鎖醫療集團。自 2022 年成功收購深圳愛康健齒科後，希瑪已成為深圳最大、大灣區領先的民營連鎖醫療集團之一，也是推動深港兩地醫療融合的重要參與者。於 2024 年，希瑪旗下的深圳愛康健口腔醫院正式被納入為長者醫療券「大灣區試點計劃」之一，也是唯一的口腔醫院和口岸醫院。目前集團在內地共有 11 家醫院，包括 10 眼科醫院和 1 家口腔醫院，當中有 7 家在大灣區，3 家在深圳，有超過 260名醫生，在包括北上廣深和大灣區區域合共 11 個城市，秉承「以病人為中心」的理念，為病人提供專業優質和價格合理的港式醫療服務。希瑪於香港聯合交易所主板上市，主板上市編號： 3309。

註 1：增長比率計算剔除 2023 年新冠耗材銷售的影響。有關業務在 2023 年下半年已終止。

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