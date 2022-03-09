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Jpex 特約：加密貨幣市場多變 提防詐騙四大招

09/03/2022

隨著世界慢慢邁向虛擬化，加密貨幣在近年也搖身一變成為主流的投資產品，使越來越多投資者接觸加密貨幣交易，也讓詐騙分子有機可乘。這次我們聯同JPEX（JPEX Crypto Platform)在此提醒各位新手投資者要如何在加密市場中預防詐騙並提高警覺，避免資金的損失。由於區塊鏈具有不可逆轉和匿名性的特質，因此一旦遇上任何形式的詐騙，您的資金都將無法追回！
為了預防加密市場的詐騙，JPEX將積極宣揚預防詐騙的各種知識。

 


1.冒認客服、假官方人員

詐騙手法：詐騙分子會潛伏在各大社交媒體（Whatapps、Facebook、Telegram 和instagram 等) 中，他們會主動私訊投資者說要幫用戶一對一解決問題或是把投資者拉到假冒的交易所官方群組（群組中存在著不同的共犯，互相聊天營造高熱度假象）。當投資者被拉進詐騙群組後，這些詐騙分子就會以活動名義吸引投資者打幣到某地址，之後再提供獎賞。等到投資者把加密貨幣發送到詐騙分子所指定的地址後便再也拿不回來。

 

應對方式：
大部份正規交易所其實都一再強調，只要是主動私訊用戶的都大機會是詐騙，或是官方人員絕對不會私訊等等。以JPEX為例，JPEX客服絕對不會出現在任何的社群裡。JPEX客服只會出現在JPEX官網與JPEX App 中。
尋找JPEX線上客服的管道：
- 透過網站：畫面右下角會有個綠色inbox圖片；
- 透過 App：開啟 App，點選主頁，在主頁中心找到「快速聯繫我們」
 
若需要使用真人客服，請點選whatapps logo ，畫面會自動切換至與JPEX 真人客服 聯絡

 

2.空投（贈禮）騙局

詐騙手法：詐騙分子會假冒某知名平台或產品的社交帳號，然後編造一個故事並謊稱要空投加密貨幣給用戶，但卻需要用戶事先把加密貨幣轉到某地址才能收到獎勵。所謂空投，意思是加密市場中的各種機構，為了行銷用途或是其他目的辦的送禮或抽獎活動，由於這類活動經常會給到不錯的獎勵，甚至有很多人會靠著擼空投而賺一筆資金。但也因為這樣，經常會有很多的「假空投」混雜其中，詐騙分子會要求你轉幣到一個名不見經傳的錢包或是交易所，最後得不償失。

 


應對方式：
首先任何需要先提供資金過去才能獲得空投獎勵的活動均是詐騙。亦建議用戶在參與這些空投的時候先了解該項目的背景。而一些正規交易所是絕對不會要求用戶打幣到特定的地址；以JPEX為例所有的官方活動只會在以下渠道發布：
- JPEX APP 公告中心 ；
- JPEX FACEBOOK ；
- JPEX TWITTER；
- JPEX Discard
若有任何疑慮，用戶可聯繫JPEX線上客服詢問，或到JPEX官方社群詢問（請見文章末尾）。

 


3.ICO詐騙
詐騙手法：ICO 意思是 Initial Coin Offering，類似股票 IPO 一樣，創作者可透過此活動去招募資金要發行新幣。而詐騙分子正正利用了這一點，吸引投資人籌資購買一個新興的幣，並且宣稱未來會漲到多少多少；當然去到最後這些空氣幣是一上架後立刻暴跌歸零，、或是連上架的機會都沒有。這類假 ICO 詐騙往往缺乏可行的商業模式或是白皮書。
 
應對方式：
建議新手投資者一開始可以先選擇一些市值較大的幣種去投資（市值排名1-50），這些幣種市場上會有一定的流通性及公信力。以JPEX 為例，在JPEX 上架的幣種都是些市值排名較大且經過JPEX 篩選的幣種。而如果真的要接觸ICO的話，建議投資者必須要了解項目的背景和技術，才作投資的決定。


 
4.網絡釣魚

詐騙手法：詐騙分子會假冒官方的電郵，向用戶發岀郵件通知用戶的帳戶有問題，需要立即點擊電郵的所附連結來解決問題，而這個連結會將用戶導往與交易所網站相似的假網站，並要求用戶登入，而詐騙分子就能藉此騙取帳號與密碼，登入並盜取用戶資金。

 

應對方式：
首先我們要通過電郵地址確認該郵件是否由官方發岀，其次當用戶收到有關凍結帳戶的電郵時，應先向官方的客服查詢，最好是真人客服，並且謹記千萬不要胡亂開啟來歷不明的連結和輸入任何有關於帳號的資料，以免黑客盜取帳號與密碼。
 


相信加密貨幣在未來將會逐漸成為更普遍的投資工具，甚至獲得大眾的認可及得以廣泛使用。隨著加密貨幣的使用越趨普及，大眾對其前景可能有所憧憬。惟非法份子正正利用市民對這種新興產品的不熟悉，編造投資騙局謀財。當我們投資加密貨幣的時候必須時刻保持警惕，盡量使用大型知名的加密貨幣交易所，以及做好資料搜集預防受騙。


 
Japan Crypto Platform
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