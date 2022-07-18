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BCT升級強積金平台融入元宇宙概念

18/07/2022

BCT

 

疫情下港人的消費和生活模式都有所轉變，數碼化理財是大勢所趨，BCT銀聯集團快人一步，推出升級版強積金流動應用程式「bct+」，搶先打造全港首個融入「元宇宙」概念的強積金平台，以深入淺出的形式提高港人對強積金的關注和培養大衆管理強積金的觀念。

 

開戶輕鬆賺更多Game Coin兼享高達港幣20,000元基金單位回贈


「bct+」會員成為BCT新客戶，通過整合強積金戶口獲取高達價值港幣20,000元的基金單位回贈。無論新客戶或現有BCT的強積金計劃成員都可連結強積金帳戶至「bct+」，可以利用每月結餘輕鬆獲取Game Coin，每港幣120元強積金淨資產值即可賺取1個Game Coin，愈早連結帳戶，愈早開始賺Game Coin！

 

另外，「bct+」亦首創「積金榜」，呈現投資回報最高的BCT成員強積金基金，讓客戶多一份資訊參考，同時鼓勵客戶進一步積極管理強積金資產，培養查閱戶口餘額、評估投資組合及閱讀最新基金資料等習慣。好好管理MPF資產，賺更多Game Coin。

 

邊玩邊賺Game Coin換奬賞


「bct+」去中心化，讓商戶在元宇宙內設立虛擬「限定店」提供優惠及不同體驗，會員可「邊玩邊賺」賺取Game Coin，再兌換不同奬賞，包括百佳網店即減優惠、Deliveroo拆扣券及段純貞牛肉麵優惠等。另外，「bct+」會員更可享多重禮遇，包括安南指定套餐買一送一、% Arabica 咖啡免費升級、兩大主題公園門票折扣、Vonique Wellness Aesthetic 全身按摩25折優惠、 中環街市餐廳及購物優惠，有近100個商戶參與。

 

登記會員參加大抽獎 8萬份獎品總值逾港幣1,500,000元


下載「bct+」應用程式並成功登記為會員，即可參加「bct+即抽即賞大抽獎」，頭獎得獎者可贏取價值港幣300,000元「可扣稅自願性供款」基金單位，其他豐富禮品包括iPhone 13 Pro、香港瑰麗酒店Staycation體驗、PlayStation®5主機及超豪遊艇體驗等8萬份獎品，總值超過港幣1,500,000元。

詳情請參閱：
https://www.bcthk.com/zh/promo/app

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